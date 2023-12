Presidenta del TSE guarda distancia de la transición de mando presidencial y de otras autoridades electas

Recientemente, el Congreso retiró la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares, con excepción de Alfaro, quien dijo que no tiene una “lectura” sobre el escenario que se avecina.

El TSE oficializó los resultados de las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto, pero no puede garantizar la toma de posesión de todos los ciudadanos electos para los futuros cargos de elección popular, según lo dicho por la magistrada presidenta, Blanca Alfaro.

La funcionaria electoral fue cuestionada sobre posibles escenarios que pudieran colocar en situación de riesgo los resultados de las votaciones, pero al momento es un punto que la propia presidenta del TSE, dice desconocer.

“En las elecciones nosotros organizamos, quienes recibieron los votos fueron las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Municipales (JEM), las Juntas Electorales Departamentales (JED), la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), y mis compañeros y mi persona primero validamos Y luego oficializamos el resultado”, explicó Alfaro.

Tras haber hecho esta respectiva validación, señaló la funcionaria, vino una serie de trámites administrativos que permitieron entregar los documentos correspondientes a todos los ciudadanos electos para cargos de elección popular, quienes deberán de asumir en enero del próximo año.

“Nosotros como órgano electoral hemos cumplido. Hay 340 corporaciones municipales, 160 diputados al Organismo Legislativo, 20 al Parlamento Centroamericano y está un binomio electo, en un marco de legitimidad, de legalidad, en un estado constitucional de derecho, el 14 y 15 de enero tienen que tomar posesión”, enfatizó Alfaro.

Al ser cuestionada sobre un posible intento de frenar la toma de posesión, la magistrada dijo que este tema ya no está dentro del rango de decisiones que competen al órgano electoral.

“El TSE hizo su trabajo, cumplió su función en una democracia, hizo las elecciones, mantuvo los resultados que venían de las juntas, ahora tocará esperar para salir de esta crisis, pero nosotros ya no tenemos incidencia en la toma de posesión porque nosotros hemos cumplido y entregado los carnets”, dijo.

Sin justificar rechazo al TREP

Los cuatro magistrados de TSE que perdieron la inmunidad fueron denunciados por aparentes anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero Alfaro y los tres magistrados a pesar de también ser denunciados lograron frenar las diligencias de antejuicio.

En el caso de los tres magistrados suplentes, ellos no integraron la sesión de Pleno del TSE donde se aprobó la compra del sistema informático por, Q148 millones, pero Alfaro si integró esa sesión.

Sin embargo, la funcionaria no votó a favor del sistema TREP, pero a pesar de ser cuestionada sobre el tema, no ha revelado las razones puntuales por las que no apoyó la compra de la herramienta informática.

“Yo estuve como cuerpo colegiado en esas discusiones, de mis compañeros yo nunca vi ninguna manera para poder defraudar al Estado ni ninguna manifestación, al contrario, lo que se trató fue hacer las elecciones”, dijo.

Pese a los cuestionamientos que llevaron a una denuncia del MP, la magistrada presidenta del TSE no quiso hacer públicas sus razones. “Por mayor razón no tengo porqué contestarle porque si hay una duda con relación, el MP seguramente en cualquier momento podría poner otra acción contra mi persona”.