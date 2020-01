Presidente de la Anam: “Están diciendo que voy a ser un títere; no me conocen”

Miguel Ovalle es el actual alcalde Salcajá, y ahora presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de de Municipalidades (Anam) Miguel Ovalle, quien asumió el sábado 25 de enero último, dice que su gran aliado para triunfar fue el mandatario Alejandro Giammattei y asegura que la supeditacion al Ejecutivo “es una interpretación subjetiva, pues cada quien lo puede interpretar como lo desée”.

En entrevista con Prensa Libre, Ovalle, quien es alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, habla de sus planes y proyectos al frente de la Anam, así como de el proceso eleccionario que derivó en que ahora esté al frente de esa asociación de alcaldes.

¿Cuál fue la clave para ganar la elección, pese a que a última hora se unieron los otros dos candidatos?

Primero tener contacto con todos los que iban a votar, hablarles con transparencia, no inventar cosas y en ningún momento hablar mal de la oposición. También tuvo que ver las alianzas estratégicas que tenemos para desarrollar el plan de gobierno. Un gran aliado fue el presidente Alejandro Giammattei y varios miembros del Congreso, pero al final de cuentas el trabajo que he hecho en la municipalidad de Salcajá es un buen referente, pues lo he hecho con bastante transparencia por lo que tengo bastante solvencia para hablar abiertamente con las personas.

Esa alianza con el presidente Giammattei, ¿Compromete la independencia de los alcaldes?

Esa es una interpretación subjetiva, cada uno puede interpretar una alianza como lo desee, el que está del otro lado lo puede ver como una sumisión, pero yo no lo miro así, al contrario es una gran oportunidad. La política se define como el arte de los consensos y negociaciones, entonces un buen político es aquel que evita el conflicto y busca los acuerdos antes de llegar a otras situaciones porque la política se trata de ganar-ganar. Entonces, es puramente percepción, porque yo lo veo como una gran oportunidad que tiene Guatemala y las municipalidades y esa es para mi una gran fortaleza. Algunos, como dice el refrán: ‘el león juzga por su condición’, están diciendo que voy a ser un títere. Pobrecitos, no me conocen, porque si hay alguien que tiene criterio y determinación soy yo, por eso he logrado hacer lo que he hecho y hasta he recibido muchas denuncias de abuso de autoridad, pero no es eso, sino saber decir sí cuando deber ser sí y no cuando, no.

Si no habrá sumisión ¿Cómo será la relación con el presidente Giammattei?

Será una buena relación, yo ya me puse a sus órdenes porque él está ofreciendo construir una Guatemala diferente y si es para bien puede contar conmigo como su mejor trabajador y aliado para que todas las intenciones y deseos que él tiene lleguen, especialmente, a los municipios que están más retirados de la capital, es decir, vamos a hacer una buena mancuerna para que los propósitos de él y la Anam en fortalecer las municipalidades puedan darse y alcanzar los mejores resultados durante mis dos años de presidencia de la Anam y a él en los cuatro años de su gobierno.

¿Cuál será la línea divisoria para no creer que habrá interferencia del Ejecutivo con los alcaldes?

Interferencia no va a haber, lo que tiene que haber es apoyo. Tenemos que entender que en los municipios si los alcaldes no contamos con el apoyo del gobierno central estamos muertos, perdidos. Entonces, las gestiones que hacen los alcaldes y que muchas veces encuentra oídos sordos a sus peticiones, ahora no será así porque espero haya un mensaje de doble vía y nosotros esperamos ser ese enlace para que el Ejecutivo a través de sus diferentes ministerios atienda las necesidades de los municipios y entonces, en ese sentido no habrá sumisión sino que apoyo para que juntos saquemos adelante el país.

¿Y los alcaldes que estuvieron en la oposición y votaron en favor de la otra planilla?

Al final de cuentas los procesos electorales siempre dejan lastimados a los competidores porque hay roces y los que ganamos salimos en caballo blanco, los otros tienen que entrar en un proceso de recapacitación y reflexión por lo que abogo a la madurez. Entiendo que si yo hubiera perdido también estaría bastante molesto e incomodo porque es propio del ser humano, pero igual después de que se le desea éxitos al que ganó también hay que sentirse aliado porque al final de cuentas la Anam no es solo de los ganadores ni de los perdedores, sino de todos y nosotros vamos a estar al servicio para que trabajemos juntos porque al final de cuentas nuestros intereses son comunes y si fortalecemos la autonomía municipal, fortalecemos la de todos los municipios; si mejoramos la Ley de Contrataciones del Estado los beneficios serán para todos; si conseguimos un aumento del 1 por ciento del IVA paz será para todos, o sea que el trabajo no es solo para los que estuvieron a favor o en contra, es para las 340 municipalidades del país.

Al final de la elección del sábado el presidente Giammattei lo llamó telefónicamente, ¿Qué le dijo?

Me felicitó y me dijo que no se había equivocado al poner los ojos en mí a pesar de que no era de su partido, esto me agradó muchísimo porque demuestra la sencillez del Presidente y la voluntad de ponerse al servicio y apoyar directamente al presidente de la Anam. Para mí fue de mucha alegría recibir esa llamada, fue algo extraordinario y un gesto muy noble del Presidente que me emocionó muchísimo y se lo agradezco de corazón.

La noche previa a la elección (viernes 24) se celebró un cóctel en el Palacio Nacional de la Cultura, la oposición de su candidatura fue interpretado como una actividad en su favor.

El presidente invitó a todos los alcaldes a un vino de honor el cual fue transmitido por un medio de comunicación nacional y solamente dijo que felicitaba a todos los que recién habían tomado posesión y que había aprovechado que la Anam los había convocado, porque no todos tienen tiempo de viajar a la capital sobre todos los de municipios lejanos, para invitarlos a esa actividad. Llegaron más de 300 jefes ediles y solo obtuve 168 votos lo que prueba que la mayoría de los alcaldes que estaban ahí no votaron por mí.

Jorge Orellana, el candidato de la otra planilla, interpuso una denuncia en contra del presidente Giammattei por haber “interferido” al apoyar a usted, ¿Qué opina?

Hay rumores de denuncias en el Ministerio Público en contra de él y mía, pero el presidente no estuvo en el proceso de elección y este fue abierto, incluso se transmitió por internet desde el inicio, por lo que transparente. El voto fue secreto y no abierto para que nos diéramos cuenta de quiénes votaron en favor y en contra de nosotros. Lo curioso es que por mí votaron 168 alcaldes y hasta ahora he recibido más de 250 mensajes de alcaldes que dicen: ‘Ganamos vos’, lo cual es normal y siempre sucede.

¿Cuáles serán sus primeras medidas al frente de la Anam?

Estoy dialogando con algunas personas que crearon la Ley de Contrataciones del Estado y que ahora se están dando cuenta que cometieron algunos errores, por lo que estamos consensuando una propuesta para reformar algunos artículos de esta Ley porque en la actualidad nos entorpece el trabajo a todas las entidades ejecutoras del país.

También vamos a efectuar una formación y capacitación para todas las municipalidades; Haré una reingeniería -con el personal- de la Anam, porque lamentablemente mucho del equipo, que por cierto tiene buena preparación, se inclinó hacia intereses políticos particulares y nosotros no queremos que cada trabajador busque protagonismo personal, sino que necesitamos servidores y eso lo demostrará el presidente de la Asociación con el ejemplo no con palabras.

¿Este asunto también tiene que ver con la formación del partido del anterior presidente Edwin Escobar?

No solamente en eso, sino también se inclinaron abiertamente hacia otros candidatos para la presidencia de la Anam para permanecer en sus cargos, lo cual es muy normal.

¿Qué otras medidas tomarán en los días inmediatos?

Tenemos que darles instrucciones a los alcaldes nuevos, para que no se les escapen algunas medidas que están contenidas legalmente y que muchos que acaban de tomar posesión, con tantas convocatorias que han recibido, se les va a olvidar que el 31 de enero es el último plazo para presentar un informe relacionado con la información publica y que si no se presenta puede causar denuncia penal.

Ganó con 168 votos

El alcalde de Salcajá, Quetzaltenango logró con el apoyo de 168 jefes ediles ganar la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para el periodo 2020-2022.

Dos candidatos participaron en la contienda, Jorge Orellana alcalde de Guastatoya y Ovalle. Un día antes, Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, declinó su participación para apoyar a Orellana, quien a pesar de ello, no logró los votos suficientes (obtuvo 150) para quedarse con la presidencia de la Anam. Nueve jefes ediles votaron nulo.

Al evento estaban convocados 340 jefes ediles que integran la Anam. Moyuta, Jutiapa regresó a ser parte de la Anam, luego de un tiempo fuera. No obstante, solo participaron 327 jefes ediles.

Ovalle obtuvo 168 votos, Orellana 150, nueve votos nulos y 13 jefes ediles no asistieron.

Notas relacionadas:

>Apoyo de Giammattei a un candidato para presidir la Anam desata controversia

>A Jimmy Morales lo cuidan 24 guardias de la SAAS, señala Alejandro Giammattei

>Los cambios en el Sistema Penitenciario que planea Alejandro Giammattei