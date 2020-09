Qué reformas cambiarían la dinámica electoral según propuestas que resurgen en el Congreso

Los diputados y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron el pasado 7 de septiembre en la sede del órgano electoral. Fotografía: Prensa Libre.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso propone posibles cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, estos son relacionados al financiamiento, la contratación de medios para la pauta electoral, la fecha de los comicios y el transfuguismo.

El lunes pasado el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió con los diputados que integran la Comisión, como un primer acercamiento para una propuesta de cambios a la norma electoral.

Algunas de las ideas obedecen a iniciativas de ley varadas y que no fue posible profundizar en pasadas sesiones legislativas, por lo que la mesa de trabajo hizo un análisis para saber cuáles aún son viables al contexto nacional.

“En este momento solo se tocaron temas que han presentado diputados de la comisión como posibilidades, entre ellos el financiamiento, la libre asociación política, la libre contratación de medios —para pauta electoral—, la fecha de los comicios y el transfuguismo, son temas que no hemos entrado a discutir para saber si efectivamente van a ser reformados”, explicó la diputada Greicy de León, presidenta de la comisión el pasado lunes.

Para el magistrado Mynor Franco, presidente del TSE, es importante que toda reforma sea objetiva y tenga un mismo sentido, para ello la discusión en cada idea presentada por los diputados se conocerá en un próximo encuentro, pendiente de fecha.

“Aún no se ha dicho cuáles son los artículos con propuestas de cambio, eso lo dejamos para una próxima reunión para que ellos nos digan en qué artículos podríamos llegar a un consenso y analicemos si es factible incorporarlos al proyecto que nosotros tenemos elaborado”, refirió el magistrado presidente.

“Nosotros somos un TSE para los partidos políticos, para el ejercicio de la democracia y sin partidos políticos no hay democracia, estamos interesados en fortalecer las organizaciones, en orientar a toda la población para que participen”, añadió Franco.

Tránsfugas y fiscalización

En la pasada legislatura la opinión pública estuvo cerca del trabajo parlamentario cuando en vísperas a la inscripción de candidatos, diputados pretendían impulsar una propuesta, cuyo fin, era reactivar el transfuguismo para quienes cambiaron de bancada fueran inscritos, pero la propuesta no tuvo el eco suficiente.

Ahora que el tema se pone sobre la mesa, ante posibles nuevas reformas electorales, diputados opinan que retomar esta dinámica sería un retroceso democrático.

“Como bancada estamos en contra de que se vuelva a regular el transfuguismo porque lo que se ha visto es una perversión argumentada de libre asociación, pero la experiencia de Guatemala es que esta práctica se vuelve como una ficha de cambio para garantizarse reelecciones o prebendar con los gobernantes de turno”, señaló Román Castellanos, diputado de Movimiento Semilla.

Por su parte hay quienes consideran que el tema debe tener una mejor regulación, ya que actualmente esta prohibición hasta podría ser violatoria a la Constitución al no clasificar, de manera correcta, los diferentes escenarios.

“El transfuguismo hay que categorizarlo de una mejor manera para que no sea inconstitucional porque si bien es cierto es necesario fortalecer los partidos, es inconstitucional que un diputado cuyo partido desaparezca no tenga la libertad de moverse a otro, si no fue culpa de él; hay que definir mejor lo que es transfuguismo. En la reunión no llegamos a una discusión, simplemente se tocaron varios temas”, dijo Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Para el diputado Walter Félix, jefe de bancada de URNG-Maíz, un tema que no debería de modificarse es la pauta electoral porque permitió a partidos pequeños la misma oportunidad de difusión que las grandes agrupaciones.

“Sí nos interesa mucho el tema de la fiscalización y control de los recursos porque eso ahora está muy bien establecido en la ley, es un paso muy importante que dimos en 2016, y ahora pareciera que como que se quiere de nuevo tocar el tema para disminuir los controles y nosotros no estamos de acuerdo”, puntualizó.

Temen retrocesos

La Asociación para la Investigación en Estudios Sociales (Asies) señala que constantes reformas a la ley electoral podrían ser perjudiciales, ya que en vez de blindar el instrumento jurídico podrían alterarse artículos que tengan el efecto contrario.

“Nos preocupan posibles retrocesos que generen con el financiamiento de los partidos porque los tres registros contables que deben de tener van de la mano con las tendencias mundiales de fiscalización que son necesarias; entonces creo que si la propuesta contempla retrocesos en ese sentido afectaría grandemente la legitimidad de los partidos que ya es de las más bajas de América Latina”, señaló Emilio Ruíz, analista político de Asies.

Ruíz asegura que si existen cambios urgentes en la ley que hasta ahora no están siendo objeto de análisis o de una posible priorización al momento de armar una reforma, entre ellos, impulsar la participación de la mujer en la política.

“Se tendrían que discutir aspectos más estructurales para mejorar la calidad democrática como incentivar la participación de las mujeres, solo basta ver el censo para analizar que la representación es muy baja, incluso en los listados, ellas ocupan los puestos más bajos, entonces, por qué no hablar de esos temas que van a influir en la legitimidad democrática y no en cuestiones que permitan seguir con las practicas oscuras”, precisó.

Diputados estiman que la próxima reunión con los magistrados del TSE será a finales de septiembre, otros aseguran que a mediados de octubre, pero posiblemente en ese encuentro ya se profundice en qué sentido se buscan modificar los temas que están sobre la mesa.