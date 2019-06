Sandra Torres: Hay que ponerle orden al Estado, con austeridad

Sandra Torres, candidata a la presidenta por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) participó en Sin Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, en su propuesta de gobierno, apostará de nuevo a los programas sociales, así como a la generación de empleo y a sacar al Ejército a las calles para disminuir los niveles de inseguridad en el país.

La candidata acudió el viernes último al programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Por qué insistir en buscar la Presidencia?

Fue una decisión de partido, no fue personal. Es un liderazgo que he construido por varios años. El que quiera gobernar Guatemala debe conocer el territorio, las necesidades de las familias. Conocer la pobreza, platicar con la gente y construir un proyecto que represente el cambio que Guatemala necesita.

¿Por qué la UNE debería regresar al poder?

Porque tenemos experiencia, un plan de gobierno y tenemos equipo.

¿Cuál es la ideología de la UNE?

Estamos en la socialdemocracia, que es Estado y mercado. No es como muchos lo han interpretado, como un partido socialista o comunista; eso desapareció. La UNE es social, por la sensibilidad y acercamiento de la inversión social, y demócrata por la democracia que nos rige en todos los países. Un equilibrio entre un desarrollo económico y social.

¿Cuál es la diferencia entre la UNE del 2008 y la UNE del 2019?

Hemos evolucionado, incluso la misma política ha cambiado. Los cuadros ya no son los mismos y los liderazgos han cambiado. Tenemos más candidatos jóvenes y mujeres. Es el partido que más diputadas tiene en el Congreso.

¿Cuáles son tres aciertos de la primera etapa de la UNE?

El modelo de gestión, la coordinación institucional que funcionó para el tema de inversión social, que apoyé, es lo que trascendió.

En seguridad, fue el Sistema Nacional de Seguridad y coordinación entre Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo Judicial para bajar números de homicidios.

Se logró una educación gratis y que regresaran más de dos millones de niños a las escuelas. Se contrataron más de 80 mil maestros.

¿Cuáles fueron tres errores que se cometieron?

Se tuvo que haber trabajado más en seguridad. Bajaron los homicidios, pero se tuvo que haber trabajado más en el Sistema Penitenciario. Transparencia, a pesar que en el gobierno de la UNE se aprobó la Ley de Acceso a la Información y el manejo de la transparencia.

¿Se arrepiente de cómo se manejó el tema de Mi Familia Progresa?

No me arrepiento de cómo se manejaron los programas sociales y de la información. Según los abogados , estábamos en ley. Con el dictamen de la Corte, lo tenemos que respetar, y eso se hizo.

Los programas sociales se manejaron con transparencia. Después de que se entregan al gobierno del Partido Patriota, me hacen una persecución política, en lo personal Roxana Baldetti, tratando de ver si encontraba algo en esos programas. Hasta la fecha no ha habido ninguna sola denuncia del tema del manejo de los programas sociales. Quiero aclarar que yo no era funcionaria.

No era funcionaria, pero tenía una voz de autoridad.

Más allá de autoridad, era liderazgo. La autoridad funciona hasta cierto punto; el liderazgo prevalece. Lo que prevaleció en ese momento fue la cantidad de trabajos, de obras e inversión.

¿Quiere ser una líder más fuerte que Álvaro Colom?

No diría eso. Álvaro Colom tiene su liderazgo. El liderazgo se va acomodando conforme a la personalidad de cada quien.

¿Cuáles serían sus prioridades si llega a la Presidencia y qué acciones tomaría en los ejes de su programa?

Los ejes de nuestro programa de gobierno están concentrados en cuatro: reactivación económica para generar empleo, seguridad y justicia, protección social y un gobierno eficiente y transparente.

¿Cuáles serían los incentivos o las condiciones que generaría para crear empleo?

Hay que empezar poniendo orden al Estado. Por eso proponemos una reforma al Estado y una política de austeridad. Pero también certeza y seguridad jurídica, importante para atraer la inversión. No hay reglas claras, que es lo que los inversionistas piden para invertir y generar empleo. También invertir en infraestructura.

¿A qué se refiere con empleo inclusivo?

Es un programa para que personas mayores de 40 años tengan trabajo, porque hoy aunque tenga experiencia no los contratan. Además, un programa de empleo a los jóvenes, porque más de 160 mil jóvenes se gradúan todos los años y no encuentran trabajo.

¿Por qué propone sacar al Ejército a las calles y por qué es una solución?

El país necesita soluciones y resultados a corto plazo. La gente está pidiendo las fuerzas combinadas en las calles para bajar los niveles de extorsión e inseguridad, la violencia y la delincuencia. Pero es una medida temporal, no será eterna.

¿Es una medida populista y los patrullajes combinados dieron resultado?

No es populista, es lo que dio resultado desde el 2008 cuando se implementó el Sistema Nacional de Seguridad. Los patrullajes combinados han resultado. Por eso hablo de algo temporal, porque tenemos que equipar a la Policía, pagarle mejor y dignificarla.

Si es una medida temporal, ¿cuánto tiempo sería?

Depende de los resultados, puede ser un año o seis meses. No puedo adelantar cifras o días porque no tengo los números, porque no se ha implementado.

Esta administración retiró al Ejército de las calles por presión de la Embajada de EE. UU. ¿Usted tomaría una decisión que va en contra de las intenciones de EE. UU.?

Ellos entienden que necesitamos bajar los indicadores de inseguridad. Es cuestión de dialogar para llegar a un acuerdo. Siempre y cuando sea temporal no hay problema, mientras demos resultados.

¿Aplicaría una medida similar en el Sistema Penitenciario?

Hay que hablar de soluciones integrales. Se debe sacar las cárceles fuera de la ciudad y aislarlas, concesionar esas cárceles y bloquear las comunicaciones que hoy no está funcionando.

¿Con qué presupuesto logrará las nuevas cárceles?

Cada cárcel cuesta entre Q400 y Q500 millones. Actualmente hay 23 fideicomisos con recursos frescos que suman más de Q2 mil 60 millones que no se ha tocado. De 30 a 40 mil plazas fantasmas que hay en el Estado, son más de Q2 mil millones. 17 fidecomisos que se vencieron donde hay Q300 a Q400 millones que se tienen que utilizar. Con esos recursos podemos construirlas, sacarlas del área urbana, aislarlas y acabar con las extorsiones.

Sacar las cárceles de las áreas urbanas viola los derechos humanos de los privados de libertad, porque tienen derecho a visitas. ¿Cuál sería la alternativa?

La medida tiene que ser integral. Tenemos una sobrepoblación de 350% de reclusos en las cárceles. Para bajar las extorsiones hay que sacarlas del área urbana, pero con una estrategia de reinserción.

En el tema de los derechos humanos, dónde quedan los derechos de las víctimas que han sido asesinadas, violadas o ultrajadas. Tenemos que comparar quién tiene más derechos humanos, si los presos o las víctimas.

¿Cómo financia su campaña la UNE?

Con financistas amigos. Estamos haciendo el reporte debido, cumpliendo la ley. Como lo hemos hecho todo el tiempo. También con colaboradores del partido, y tenemos deuda electoral que nos ha ayudado bastante para cumplir con algunos objetivos de la campaña.

¿Puede garantizar que los fondos que recibe en este momento el partido son lícitos?

Por supuesto, estamos cumpliendo con la ley. Nadie está sobre la ley.

¿Qué tanto le afectó el audio en que conversa con Gustavo Alejos de una determinada cifra? ¿Cómo ha llevado ese tema y qué es ese audio?

Ese audio lo sacaron de contexto y quien lo filtra es el Ministerio Público. Es una conversación que nunca se concretó. No hay pruebas ni que haya aportado.

¿Cuál es el contexto de ese audio?

Gustavo Alejos quería ser financista, quería apoyar y yo lo escuché. Nunca se dio, nunca se realizó y por eso digo que se salió de contexto.

¿Existió esa suman de Q40 millones?

No. Ojalá los hubiera habido, pero no lo hubo, porque lo hubiéramos reportado. Todo lo que nosotros gastamos en la campaña de 2015 se reportó. El Tribunal Supremo Electoral lo auditó y pasamos sin multas la auditoría.

¿A qué atribuye la filtración de este audio?

Político, por parte del fiscal Juan Francisco Sandoval, que ha hecho un buen trabajo; pero en ese caso, como en otros, vemos que había una intención política detrás de todo. Hemos sostenido y denunciado que él estaba favoreciendo a Thelma Aldana.

¿Cómo entender la postura de la UNE ante la Cicig?

Nosotros siempre estuvimos apoyando a la Cicig. Ellos empezaron haciendo un buen trabajo y hay que reconocerlo, incluso el mismo comisionado. Pero todo da vueltas y el trabajo de la Cicig no lo voy a cuestionar. Cuando la exfiscal decide ser candidata y utiliza al MP como una plataforma política, desvirtúa el trabajo de la Cicig y pone en duda la credibilidad de lo que estaban haciendo. Además, de lo que a mí me imputan es totalmente falso, no hay pruebas para eso y no es que nos sintamos afectados directamente, sino que denunciamos públicamente esa persecución política.

Lo que sucedió en su contra fue en la administración de la fiscal Consuelo Porras y no en la de Thelma Aldana.

La exfiscal todavía tiene tentáculos en el MP. Esa investigación venía desde el 2015, y la misma exfiscal salió a decir que no había nada en mi contra. Pero siguen tentáculos con el fiscal Sandoval.

¿Qué opina sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que rechaza la solicitud de antejuicio y no conocen el expediente?

Yo soy muy respetuosa de las decisiones de las cortes y nadie está sobre la ley.

¿Considera que esa decisión no fue para beneficiarla?

Para nada, no había pruebas. No voy a cuestionar la decisión de las cortes, porque ese no es mi trabajo. Ni tampoco me voy a cuestionar si me afecta o me beneficia.

¿Cuál es su opinión de la Fiscal General, pensando que podría trabajar con ella?

La conozco muy poco. No he conversado con ella. Lo que puedo decirles es que es una persona técnica y no política. Eso es lo que necesita el MP. Lamentablemente, la exfiscal Aldana decidió incursionar en la política, y creo que se equivocó, porque desvirtuó todo el trabajo que hizo y sus logros.

¿Cómo visualiza su relación con el empresariado organizado?

Nuestra propuesta es hacer un pacto político con todos los sectores. Nos tenemos que poner de acuerdo por medio de diálogo, tiene que terminar la polarización y confrontación que ha dividido al país. Por eso hablamos de unir a toda Guatemala. Si no nos unimos no saldremos adelante.

¿Cuáles son las estrategias para optimizar la recaudación fiscal?

Tenemos un 70% de una economía informal y hay oportunidades de ir formalizando por sectores. Por ejemplo, aprobar la Ley de simplificación tributaria en el área de ganaderos que hay que formalizarlos cuando se registren y paguen impuestos. Se debe de hacer un régimen especial para ellos porque sus utilidades son menores. Se está estudiando esa parte, pero es una buena forma de empezar a formalizar la economía. Se debe combatir el contrabando, existe mil millones de dólares de evasión de impuestos en el contrabando.

¿Cuál es la propuesta para combatir el narcotráfico?

Hay que combatir frontalmente el narcotráfico. Tenemos un compromiso con eso y está en nuestro eje de seguridad y justicia. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, como EE. UU. con más presencia de la DEA y del Ejército en las fronteras. Además, una policial especial que se dedique a combatir el contrabando.

¿Cómo alivió asperezas con el sector privado que en el 2008 la veía como una amenaza a la propiedad privada y socialista?

Hemos estado en pláticas y creo que eran desinformaciones y malas interpretaciones. Hemos hecho acercamientos estos últimos 10 años, en que nos hemos conocido mejor y creo que hemos aliviado esas malas interpretaciones.

¿Cuánto tiempo es prudente implementar los programas sociales y no generar poblaciones que solo esperan y no se les ayuda a buscar alternativas de desarrollo?

Tiene su temporalidad y le hemos agregado su componente de empleo. La mejor política social es un buen empleo.

Ping-pong

Transurbano: Un sistema de transporte

Julio Ixcamey: Diputado de la UNE por Sacatepéquez

Grupo Empresarial San Felipe: Una empresa de Julio

Parlacén: Una institución que es necesaria y hay que mejorarla.

Carlos Mencos: Excontralor y diputado por la UNE ahora

Comisiones de postulación: Reformarlas y ponerles atención

Contraloría General de Cuentas: Hay que hacerles algunas modificaciones y que sea una institución de prevención y no solo de sanción.

Jimmy Morales: El presidente más nefasto que ha tenido Guatemala.

Mario Leal Castillo: Excandidato a la vicepresidencia de la UNE

Financiamiento electoral: Un delito que se tuvo que reformar y que recién acaba de ser modificado porque era inconstitucional la forma en la que estaba.

Gloria Torres: Mi hermana mayor

Pandillas: Erradicarlas, pero hay que trabajar mucho en el tema de prevención.

Gustavo Alejos: Exsecretario privado de Álvaro Colom

Mi Familia Progresa: El mejor programa que ha dado resultados tangibles.

Carlos Raúl Morales: Candidato a vicepresidente actualmente.

CICIG: Institución que hizo un buen trabajo, lamentablemente se politizó y se termina su mandato el próximo septiembre.

Thelma Aldana: Exfiscal con aspiraciones presidenciables

Corte de Constitucionalidad: Estado de Derecho

Maquilas: Un negocio que yo tuve, fui maquiladora y me siento orgullosa de haberlo sido.

Migrantes: Tema que tenemos que resolver para que nuestra gente no se tenga que ir a EE.UU. a buscar trabajo.

