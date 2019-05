Sandra Torres se pronuncia sobre caso de Mario Leal en Sacatepéquez

Santra Torres es recibida por pobladores de San Pedro Las Huertas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

Torres se pronunció sobre el caso de su excompañero de fórmula en las elecciones del 2015, quien es señalado por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y financiamiento electoral no resportado.

“Ese es un tema en el que cada quien es responsable; la responsabilidad penal es personal y nosotros respetamos eso”, dijo la candidata ante los cuestionamientos de Prensa Libre, después de un mitin celebrado en San Pedro Las Huertas, Sacatepéquez.

El Ministerio Público, citando a la Interpol de EE. UU., dijo que el exvicepresidenciable ya había sido localizado, pero aclaró que aún no había sido capturado.

Desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron el caso Traficantes de influencias, en enero de 2018, se sabía que el empresario estaba fuera de Guatemala desde el 2016.

En ese caso, Leal Castillo es señalado de ser un intermediario entre empresas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para ofrecer servicios de agilización de la devolución del crédito fiscal a cambio de una comisión ilícita.

Torres también dijo que aceptaba que la criticaran, ya que el ser humano comete errores, “pero lo que no acepto son las faltas de respeto”, agregó, a la vez que denunció una supuesta campaña negra en su contra, especialmente desde las redes sociales.

Al preguntarle su postura respecto de los señalamientos de que está haciendo mal uso de la Ley contra el Femicidio al haber denunciado por acoso a varios editores de elPeriódico, respondió escuetamente que es un caso en el que sus abogados estaban trabajando.

Arremete contra otros gobiernos

Torres dijo que el país estaba hundido en los problemas actuales por causa de los dos últimos gobiernos, a quienes tildó de corruptos.

“Las paredes del Palacio Nacional están allí sólo porque no le cupieron en el carro a la (Roxana) Baldetti”, dijo, al mismo tiempo que reiteró que Jimmy Morales “es un inútil y un incompetente”.

“A mí me criticó Otto Pérez Molina; miren dónde está. Me criticó Manuel Baldizón, y miren dónde paró. Ahora me critica Jimmy Morales, y miren por lo que le está pasando”, dijo la presidenciable.

“A Jimmy Morales los guatemaltecos le pagamos su lentes, viajes en helicóptero; le pagamos hasta la gallina con loroco que se fue a comer con Mario Estrada”, agregó.

Torres ofreció también, de llegar a la Presidencia, “eliminar las plazas fantasmas que hay en el gobierno actual”, en donde muchos no llegan a hacer nada y reciben sueldo por eso, dijo.

"Sacaré las cárceles de las áreas urbanas y que trabajen los presos por su comida" pic.twitter.com/VuNyUM2vpe — William Oliva (@woliva_pl) May 26, 2019

Acompañada de Ixcamey

En sus giras a esas localidades, la presidenciable de la UNE estuvo acompañada por los respectivos candidatos a alcaldes y del diputado de esa agrupación por Sacatepéquez, Julio Ixcamey, quien es investigado por el Tribunal Supremo Electoral por haber entregado en tiempo de campaña una dotación de láminas a una escuela.

Ixcamey también criticó las gestiones de los alcaldes municipales en Sacatepéquez y pidió el voto para los candidatos edilicios de la UNE, para Torres y para su propia reelección.

“Vamos a apoyarlos, y si no cumplimos, aceptamos que nos saquen la madre”, dijo Ixcamey en San Francisco Las Huertas, antes de trasladarse a San Miguel Dueñas, donde arremetió contra el alcalde actual de esa localidad por no haberles facilitado el salón comunal para su encuentro.

Después de los respectivos mitines, los participantes, de mayoría indígena, recibieron sus respectivas refacciones. Algunos dijeron que los habían traído en camionetas desde sus comunidades; otros más no quisieron hablar y algunos especificaron que no les habían ofrecido nada a cambio de que participaran en los encuentros.

Pobladores de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, escuchan el discurso del diputado Julio Ixcamey, durante la visita de Sandra Torres. pic.twitter.com/czIzZLyLM7 — William Oliva (@woliva_pl) May 26, 2019

