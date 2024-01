Se acorta el tiempo para que partidos políticos propongan reformas a la Ley Electoral

Esa recomendación se hizo en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que comenzará con la discusión de las propuestas en marzo próximo.

Los partidos deben crear un usuario en la página de la CAME para designar a sus representantes y para presentar sus propuestas sobre temas como el sistema electoral, justicia electoral, fortalecimiento electoral, financiamiento y medios de comunicación.

Además, los partidos en su mayoría se refirieron a aspectos como la “exageración” de las multas que reciben por infracciones a la LEPP.

Para la CAME se ha convocado a todos los partidos que participaron en las elecciones 2023 y den sus aportes, incluso los cancelados.

“Justicia electoral”

La LEPP necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó en septiembre pasado un grupo de analistas de cara a la futura CAME.

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la LEPP después de cada evento electoral, por lo que, a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente CAME será mayúsculo.

Las elecciones generales de Guatemala, tanto en primera vuelta del 25 de junio, como en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscaban levantar la percepción de un supuesto fraude.

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

“Ahora hay que meterse de lleno a la CAME, la vez pasada la CAME fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la vivida recientemente, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada LEPP.