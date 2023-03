“Sin cuantificar gastos del partido oficial” para multitudinaria caravana de cierre de afiliación

La caravana llego a ocupar más de 15 cuadras sobre la 6a. Avenida en el Paseo de la Sexta, zona 1, iniciando en el Parque Jocotenango, zona 2, y finalizando en la municipalidad capitalina.

Conde dijo que se trató de un acto donde se mostró el colorido de cada departamento. El candidato hizo el recorrido a pie, donde saludo tanto a simpatizantes que iban en el desfile como a algunas personas que transitaban por el lugar y efectuó varias paradas en puntos específicos como en la Plaza de la Constitución, en el Parque Enrique Gómez Carrillo (conocido como Parque Concordia), y afuera de la municipalidad capitalina.

En el segundo lugar mencionado, dio un discurso de aproximadamente 10 minutos, y aunque dijo que se trataba del cierre de afiliación, también se presentó como candidato presidencial y presentó al vicepresidenciable Luis Suárez, mientras que a Mario Montenegro lo presentó como “el próximo alcalde de la ciudad de Guatemala”.

Conde expresó que están preparados para la segunda fase del proceso electoral que es la campaña política: “mañana a las cero horas (lunes 27 de marzo) empieza nuestra cuarta etapa directo al triunfo”. Añadió que este lunes arranca la campaña electoral pero que también están celebrando la entrega de las credenciales de todos los candidatos de Vamos ya que es el partido con más planillas para elección de alcaldes porque participarán en 337 municipios.

Entre los participantes en el evento estaban Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, creado en la actual administración y cerrado en el 31 de diciembre del 2020, también parlamentarios como Alex Rodríguez y Sofía Hernández, entre otros.

Entre la información que deberá aclarar el partido Vamos ante el TSE en las próximas dos semanas está los recursos que se utilizaron para el evento y el origen de estos.

Víctor Valenzuela, secretario general del partido, indicó que acudió a la actividad mencionada representación de los 340 municipios, y preliminarmente “se calcula que vinieron alrededor de 100 personas por municipio, pero no estoy seguro, estamos haciendo el recuento habíamos pedido ese número por municipio, pero vinieron muchísimas personas más a parte de las que se sumaron del distrito metropolitano, del listado nacional (para diputaciones), familiares y otros que venían a ver el desfile también su sumaron”,

Agregó que aún no tienen un cálculo preliminar, pero que deben hacer el reporte para el TSE, pero el domingo aún no contaba con el reporte de todos los departamentos, sin embargo, dijo que algunos donaron, otros usaron sus propios vehículos para hacer las carrozas, y se usaron materiales como esponja y otros, que no es muy costoso.

El directivo respondió que aparte de donaciones cuentan con el fondo que entrega de la deuda o financiamiento público que el TSE les otorga, recursos de donde se hacen los souvenirs y pago de algún funcionamiento del partido, también hay algunos financistas como los diputados y otros afiliados.

Valenzuela indicó que en la primera fase del proceso electoral (de enero a marzo), dijo que el TSE les da cierta cantidad que es aproximadamente Q2 millones de los cuales la mitad es para funcionamiento y la otra mitad se reparte entre todos los departamentos. Entre el 2022 y lo que va del 2023 se han invertido alrededor de Q750 mil, lo cual se ha reportado a TSE, agregó. De la actividad del domingo tienen 15 días para reportarlo al tribunal incluyendo souvenirs, globos, banderas y otros materiales que se utilizaron, indicó.

Para la segunda fase el financiamiento dependerá del techo que establezca el TSE, “por supuesto que los diputados y los coordinadores departamentales invierten, todo eso se reporta lo puede ver en el TSE, donde se reportan las donaciones a través de recibos”.

La Inspectoría General del TSE tiene un expediente abierto a esa organización política porque en la proclamación de Conde y Luis Suárez como candidatos presidencial y vicepresidencial respectivamente, realizada en la asamblea del 7 de enero del 2023, se detectó el uso de vehículos oficiales, de comprobarse tal extremo el partido podría enfrentar sanciones.

Dentro de la caravana de este domingo 26 de marzo, y cuadras aledañas se observaron vehículos con matrículas tapadas, ilegibles o que no la portaban. Además de movilización de decenas de buses en los alrededores de la municipalidad capitalina, para transportar a los participantes de los diferentes municipios.

El partido presentará el martes 27 la propuesta de programa de gobierno, que incluye el segundo plan de innovación y desarrollo, el primero ya se está ejecutando en el gobierno con los ejes principales como innovación y desarrollo, seguridad, relaciones internacionales, desarrollo social y economía, añadió Valenzuela.