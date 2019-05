Supuestos veteranos que piden resarcimiento ni siquiera están constituidos como asociación

Rizzo de k k su chafa es:

De ni gran te

Igno mini oso

Afren toso

In dig no

Inde coroso

In de cente

In moral

Ri dí cu lo

ínfi mo

Fú til

Tri vial

Sa tá nico

Mefis to félico

Ba la dí

y muchos etcéteras, don san ta cla us Rizzo de k k