Suspenden a cónsul guatemalteco en Houston por acoso sexual

El funcionario diplomático acosaba constantemente de forma personal y por mensajes de texto a una trabajadora administrativa del consulado.

Una investigación de Prensa Libre da cuenta que en varias ocasiones Montes Maldonado envió mensajes de texto a dicha persona de quien omitimos su nombre por motivos de seguridad.

Luego de una investigación interna de varias semanas el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió suspender a Montes Maldonado por 30 días sin goce de sueldo.

A Montes Maldonado se le inició un proceso disciplinario en la oficina de recursos humanos de la Cancillería identificado con el número DIREHU-DIR-14-2019.

Tras las pesquisas realizadas se determinó que el funcionario cometió “faltas graves” en su servicio de acuerdo con la resolución DIREHU-122-2019 del 23 de diciembre de 2019.

Según consta en el documento obtenido por Prensa Libre Montes Maldonado no pudo desvanecer los señalamientos en su contra.

En el informe se detalla textualmente: “El funcionario diplomático realizó acciones que constituyen faltas graves en el servicio, al haber incumplido con su obligación de mantener las mejores relaciones con los particulares del país en que está acreditado, en el presente caso con una trabajadora con quien mantuvo comunicaciones inapropiadas a su investidura diplomática y en su calidad de jefe de misión”.

Agrega: “Incumpliendo además con obligación de mantener el indispensable decoro, tanto en su función oficial, con en su vida privada, absteniéndose de cualquier acto que pudiera redundar en desprestigio de su persona y de Guatemala”.

La decisión de suspender al funcionario por 30 días fue tomada por la oficina de recursos humanos de la Cancillería y firmada por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.

Montes Maldonado fue notificado de la sanción el 29 de diciembre pasado y podrá regresar a sus labores el 28 de enero próximo.

Renuncia y denuncia de acoso

La trabajadora que denunció al funcionario suspendido renunció el 8 de noviembre de 2019, luego del acoso sexual y laboral del que fue víctima.

En la carta de dimisión resalta: “Además le haré llegar a todos los compañeros, incluidos los vicecónsules, tercer secretario y al cónsul los mensajes que recibí de él (Ricardo Montes) en donde me enamoraba y al rechazarlo en varias ocasiones inició a tratarme con desprecio y hablar de mis espaldas, a tal punto, que él mismo dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores saben que somos amantes (…) nunca pasó nada entre nosotros”.

En el texto también se lee que debido a que no accedió a peticiones sexuales de Montes Maldonado fue sobrecargada de trabajo y no le pagaron horas extras.

También indica que la ponían a trabajar durante más tiempo del establecido en su contrato y que cuando no lo hacía los funcionarios del consulado se molestaban.

Fuentes de la Cancillería indicaron que ese no podría ser el único caso de acoso en el que se encuentra involucrado Montes Maldonado y que hay una investigación al respecto.

Protocolo

El pasado 5 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el memorando de entendimiento para la elaboración del protocolo para la prevención de acoso laboral y el acoso sexual.

“Hoy es un día de buenos augurios para el inicio de este proceso, orientado a promover un clima laboral propicio para la realización personal y el fortalecimiento de las relaciones de respeto y confianza en esta entidad tan reconocida y relevante, buscando espacios libres de violencia y de acoso sexual y laboral”, dijo ese día Ana María Díaz, representante del PNUD en Guatemala.

En esa ocasión la jefa de la Cancillería resaltó su compromiso de eliminar todo tipo de violencia contra la mujer en ese ministerio, “reafirmamos nuestro compromiso con la agenda global a favor de los derechos humanos de las mujeres y apoya la erradicación de la violencia en su contra”.

Denuncia de migrantes

Varios líderes migrantes consultados por Prensa Libre mostraron su malestar por el trabajo que se realiza en el consulado de Guatemala en Houston, Texas.

“Desde que él llegó a dirigir el consulado (Ricardo Montes) las cosas cambiaron, ya que no era muy accesible, incluso, durante las reuniones que teníamos con la mesa técnica comunitaria en donde participamos varios migrantes, en varias ocasiones se nos negaba la opinión”, dijo al ser entrevistada Susana Oxlaj, residente en Houston e integrante de la organización Chapines de Corazón.

Emi Bautista, guatemalteca residente en Dallas, Texas indicó que el 11 de agosto de 2019, ella alquiló un local con su propio dinero para realizar un consulado móvil en esa ciudad, pero que tuvo problemas con Ricardo Montes, ya que esa oficina no le colaboró con el pago.

“Ese señor solo ve por su beneficio y no cumple con su trabajo. El cónsul no hace bien su trabajo y no nos representa, solo ve sus beneficios, él ya no debe seguir aquí ni en ninguna oficina del ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo Bautista.

Ambas entrevistadas pidieron que la Cancillería realice una investigación y se sancione a Montes por todas las denuncias en su contra.

La versión de la Cancillería

Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores dijo que tienen una política de cero tolerancia sobre el acoso sexual y laboral por lo que no se van a permitir los abusos.

“El caso de Ricardo Montes es parte de un proceso de investigación que sigue abierto, para llegar a una conclusión definitiva de acuerdo con lo que establece la ley”, dijo Marta Larra, vocera de la Cancillería.

Prensa Libre se comunicó con Ricardo Montes, pero no respondió a los mensajes enviados, ni a las llamadas realizadas a su celular.

Un cuestionado cónsul

Antes de ocupar el cargo en Houston estuvo designado como cónsul en Ciudad Hidalgo, México, puesto en el que fue designado durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido Patriota (PP).

Montes no tenía experiencia en el servicio diplomático y su profesión es de bachiller industrial y perito en mecánica. Incursionó en el servicio exterior, luego de trabajar en la campaña del PP.

En febrero de 2018 fue nombrado cónsul en el Houston, Texas, Estados Unidos, debido a su cercanía con el mandatario Jimmy Morales.

El funcionario devenga un sueldo mensual de US$6 mil 157 de acuerdo con datos de la Cancillería.

