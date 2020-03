“Temo por mi seguridad y la de mi familia” denuncia exmagistrada del TSE María Eugenia Mijangos

Los magistrados del TSE dejaron los cargos este viernes. (Foto Prensa Libre:: Hemeroteca PL)

Luego de dejar el cargo de magistrada titular, Mijangos manifestó en una carta la violencia que vivió por parte de Valenzuela en los seis años que duró la magistratura.

Mijangos señaló que teme por su seguridad y la de su familia, por lo que responsabiliza de cualquier atentado en su contra o a cualquier miembro de su familia al magistrado Valenzuela.

Añadió que desde que asumió el cargo de magistrada del TSE fue víctima de violencia psicológica y de intimidaciones de parte del magistrado Jorge Mario Valenzuela y que esa violencia sistemática se manifestó en diversas formas. También incluye al exmagistrado Rudy Pineda.

Incluso, señaló, el proceso se encuentra suspendido en un juzgado de femicidio por las supuestas influencias de Valenzuela en la judicatura.

“En el inicio de mi mandato, recibí de su parte un trato denigrante y diferenciado. Junto con el magistrado Rudy Pineda, se burlaban y murmuraban mientras yo tomaba la palabra. Eso no ocurría cuando intervenían el resto de los magistrados”, denuncia Mijangos.

Agrega que esa conducta fue advertida por la jefa del Departamento de Comunicación, quien les solicitó que se abstuvieran de continuar con dicho comportamiento por la imagen que proyectaría el TSE, lo cual no fue atendido. “Hubo un período en el que constantemente me enviaba distintos mensajes a través de WhatsApp, haciendo reclamos y acusaciones”, refiere la exmagistrada.

“Su misoginia y violencia psicológica hacia mi persona ha sido evidenciada en la obstaculización y oposición sistemática en contra de mis iniciativas dentro del pleno de magistrados, especialmente si estas se han relacionado con políticas en beneficio de los trabajadores, las mujeres o a favor de las personas de la diversidad sexual”, añade.

La denuncia detalla que Valenzuela trató de evitar una campaña a favor del Día de la Ciudadanía de las Mujeres. También, se opuso a la contratación de dos personas de la diversidad sexual, propuestas por ella para la Consulta Popular sobre el diferendo territorial con Belice, a pesar de que se trata de un grupo que históricamente ha sido excluido.

“Su obstrucción a mi labor quedó demostrada incluso cuando me entregó la presidencia, se llevó las líneas telefónicas asignadas a la Presidencia y otro tipo de mobiliario a cargo de la Secretaría de la Presidencia, pese a que estos eran vitales para ejercer mis funciones. Tengo documentos que acreditan que dichas líneas y el mobiliario habían sido históricamente de Presidencia”, indicó Mijangos.

La exmagistrada en su denuncia también cuenta que en algunos momentos Valenzuela daba indicios que tiene acceso a información privilegiada. “Yo tengo mis fuentes de información, fuentes que no le gustan a la licenciada, haciendo referencia a mí persona”.

Mijangos considera que ha sido vigilada por órdenes del magistrado, además de tener conocimiento que una persona de su confianza que lo estaba haciendo, solicitándole a otro empleado que también lo hiciera, quien se rehusó, lo cual pudo verificar.

“En diferentes ocasiones, luego de reclamarme por distintos temas, ha dejado claro que tiene información sobre mis rutinas y personas con las que me reúno, mencionando personas y lugares erróneos, algo de lo que también ha alardeado. Eso me ha generado temor y me ha hecho sentir vulnerada y atemorizada en extremo”, expuso.

Mijangos narra que Valenzuela a irrumpió en su oficina de manera violenta para increpar a una trabajadora a quien le reclamó por haber ido a quejarse con ella.

Añadió que, en su calidad de magistrada, solicitó que se instalara un pasamanos en las gradas del Tribunal, por los distintos accidentes que habían ocurrido. Pero, después fue retirado por órdenes de Valenzuela, porque no había sido algo ordenado por él.

Según la exmagistrada, Valenzuela aprovechó que ella estaba de viaje para destituir a personal que ella había contratado.

Para finalizar expresó que hace la denuncia el último día para no perjudicar la labor del TSE, ni dañar a la institución. Además, “porque siempre se me he esforzado por desempeñar el cargo con transparencia y responsabilidad.

“Desde octubre de 2017, he buscado seguridad y justicia a través de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público y los Juzgados de Femicidio, pero hasta ahora no he obtenido ninguna respuesta positiva”, señaló.

Además, solicitó medidas de seguridad, pero estas fueron revocadas porque una sala de apelaciones resolvió que primero se le debía retirar la inmunidad a Valenzuela.

Desestiman denuncia

La jefa de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Sandoval, indicó que el lunes pasado recibió una denuncia de Mijangos, la cual ingreso en la Oficina de Atención Permanente, pero debido a que se encuentran en cuarentena, no la ha podido ver, no tramitar.

Pero si mencionó que hubo una denuncia en el 2017 y que fue desestimada, pero no se recuerda los argumentos por los cuales se tomó esa decisión. Recordó que la exmagistrada pudo haber accionado en contra de la decisión de la Fiscalía.

Jorge Mario Valenzuela negó los señalamientos de Mijangos e indicó que la exmagistrada ya ha ido a todos órganos jurisdiccionales y en ninguno le han resuelto a su favor. “Ella lo que quiere es perjudicarme”, señaló.

Añadió que es una denuncia que ella inició desde hace más de tres años por conflictos en el pleno por discrepancia en la forma de resolver, pero “cada magistrado es libre de tener su criterio y por esas discrepancias ella se molestaba, nunca hubo ningún tipo de ataque, por lo que niego los hechos que ella afirma”.

“Son los mismos argumentos, no puede estar repitiendo lo mismo cuantas veces quiera, fue a todas las instancias, fue a Sala de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y en todas fue negada su pretensión, hasta hay un informe psicológico que indica que ella no tiene ningún daño causado por alguno de los miembros del Tribunal”, aseguró Valenzuela.

Lo suspenden por verlo a los ojos

El 7 de enero pasado, por medio del acuerdo 4-2020, el auditor del TSE, Francisco Virgilio Alonzo López, fue suspendido 15 días sin goce de salario por haber visto a los ojos al magistrado Valenzuela, algo que él tomó como una falta de respeto a su investidura.

Según el exmagistrado, el profesional suspendido lo “vio mal” durante una actividad en el TSE y por eso ameritó que fuera “castigado” de esa forma.

Pero Mijangos, quien votó en contra de la medida, explicó en su voto razonado que se oponía a la decisión del resto de magistrados, ya que la sanción fue desproporcionada y dura, además de ser subjetiva, pues no le dieron derecho de defensa.

“El señor magistrado Valenzuela insistió que él no debía mirarlo, porque su actitud constituía una falta de respeto hacia un magistrado de una alta investidura, habiendo nuevamente intervenido el auditor, licenciado Alonzo, explicando su razón de mirar a los ojos, indicando que en su casa le enseñaron que ver a los ojos es una muestra de respeto”, expuso Mijangos en su voto razonado.

Jorge Mario Valenzuela Díaz

Es abogado y notario, graduado de la Universidad Rafael Landívar en 1997

Magistrado del TSE del 2014 al 2020

Es doctor en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín

Fue juez Segundo de Primera Instancia Penal

Fue magistrado titular de la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal

María Eugenia Mijangos Martínez