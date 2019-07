Temor a redadas se reflejaría en menos participación de votantes en segunda vuelta electoral en EE. UU.

En Los Ángeles poco menos de 300 votos se emitieron en la primera vuelta electoral. (Foto Prensa Libre: Marco López)

Debido a los constantes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar una serie de redadas para capturar a migrantes indocumentados que serían deportados a sus países de origen, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé una baja participación de votantes el próximo 11 de agosto en ese país.

La jefa de la Unidad de Voto en el Extranjero, Claudia Rojas, indicó que es un resigo latente y real que los guatemaltecos puedan ser deportados si llegan a emitir el voto el próximo 11 de agosto por lo anuncios de posibles redadas masivas.

Rojas dijo: “por todas las noticias que nos llegan sobre las políticas implementadas en los Estados Unidos, sin embargo, se está compartiendo toda la información que pueda ser de ayuda a nuestros connacionales respecto a esta situación, información que nos es trasladada directamente de los consulados para poderles también motivar y animar para que puedan participar”.

“Sobre la situación de las posibles redadas que puede haber en las distintas ciudades, les estamos compartiendo información que los mismos alcaldes de estas ciudades están compartiendo a todos los migrantes respecto a sus derechos”, indicó Rojas.

Lea también: Sancionan a partidos por Q29.8 millones por violar normas electorales

Hay temor

Juan Carlos Pocasangre, líder migrante en Nueva York, indicó que una de las razones de que no vayan a votar los guatemaltecos que residen en Estados Unidos es por las amenazas de ser deportados.

“Esta el miedo de salir por las amenazas de inmigración de hacer redadas y ahora las familias tratan de irse a su casa al salir del trabajo y no hacer otras diligencias. Incluso ha bajado el número de guatemaltecos que necesitan hacer trámites en el consulado de Nueva York, y el mes pasado llegó muy poca gente”, aseguró Pocasangre.

El migrante señaló: “Los guatemaltecos viven en un estrés porque solo uno que lo ha vivido lo puede entender, pensar que lo capturen a uno y lo regresen, dejar a la familia aquí y si lo regresan cómo va a mantener a la familia”.

Además, hasta el momento se desconoce el proceso electoral, no se ha informado nada por parte de las autoridades electorales, explicó.

Mientras que Walter Batres, de la Red Migrante Guatemalteca, considera que en California no hay miedo de ser deportado, sino malestar de los guatemaltecos por los problemas que hubo en la primera elección.

Batres prevé que en las elecciones del 11 de agosto lleguen a votar unas 200 personas. “Si con todos los candidatos la gente no salió a votar, imagínese con estos dos”, dijo.

El líder migrante indicó que otro de los problemas es que los lugares establecidos para votar están alejados. “Un ejemplo, las personas que viven en Chicago tiene que recorrer más de mil 500 milllas para votar, tendrían que salir un día antes ya que tendrían que votar en Houston”.

Manifestó que no hay qué temer ya que las autoridades de inmigración respetan las iglesias y los consulados, por lo que descarta que sean capturadas las personas al salir del centro de votación.

Marlon González, fundador de la red Misión Guatemala USA, indicó que la baja participación será por el poco apoyo que el TSE ha brindado a los migrantes, incluso con la aplicación que se utilizó, que la califica de “nefasta”, ya que en lugar de agilizar el proceso lo complicó.

González refiere que él fue comisionado por varios grupos de migrantes para trabajar con los magistrados del TSE y buscar una opción para que los migrantes pudieran votar.

Lea también: Magistrado Julio Solórzano: Intereses personales trataron de debilitar al TSE

“El TSE tenía pensado enviar personas a empadronar, esa logística no le iba a servir ya que era un costo alto enviar personal que llegara a las ciudades porque iba a involucrarse el costo de la estadía y viáticos diarios, entonces le presentamos un plan de trabajo, que ellos capacitaran a líderes migrantes en mínimo ocho estados, y que fueran estos líderes los que luego empadronaran, pero no quisieron y decidieron utilizar una aplicación que no sirvió”, dijo González.

El líder migrante considera que no es posible que las autoridades de Migración de Estados Unidos lleguen a los centros de votación y capturen a los guatemaltecos luego de votar.

“En Estados Unidos uno de los pilares de la democracia que fomenta este país es la emisión del voto, no creo que Migración haga una redada cuando se emite un voto sabiendo que eso -votar- es fortalecer la democracia en nuestros países, eso no va a suceder, la falta de asistencia a emitir el voto es porque no hubo información del TSE”.

Poca participación

Las elecciones de segunda vuelta en Estados Unidos se realizaran el 11 de agosto en las mismas localidades que en la primera vuelta: Los Ángeles, California; Silver Spring, Maryland; Nueva York, Nueva York, y Houston, Texas.

El horario de atención a los votantes será de 7 a 18 horas, de cada ciudad, y el requisito será estar empadronado y presentar su documento personal de identificación (DPI).

Para esta ocasión, están llamados a votar 63 mil 695 personas. En las elecciones del 16 de junio pasado, 734 guatemaltecos votaron en ese país.

Contenido relacionado

> Partido oficial es el mayor perdedor de las elecciones presidenciales

> TSE nombra a nuevo jefe de Informática

> Empresarios ya habían evidenciado fallas en el sistema informático del TSE