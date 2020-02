Thelma Aldana recibe asilo de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó una solicitud de asilo de Thelma Aldana, exfiscal general con orden de captura en Guatemala.

Así lo informó en Twitter el demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La información fue retuiteada por Aldana, pero no se ha pronunciado. El 21 de febrero, Aldana dijo en la misma red social que se encontraba en Nueva York.

“Thelma es una defensora de la justicia y esta es una gran victoria en la lucha internacional contra la corrupción”, dijo Engel.

Chairman @RepEliotEngel: Happy to share that former #Guatemalan AG @ThelmaAldana’s U.S. asylum application was approved.

Thelma is a champion for justice and this is a major victory in the international fight against corruption.

