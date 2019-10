Thelma Aldana: “Siempre lo supe, estaba segura”, sobre la intención de matarla que tenía Mario Estrada

Thelma Aldana salió del país hacia El Salvador el pasado 19 de marzo, antes de que se decretará su orden de captura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Prensa Libre se comunicó, vía telefónica, con Thelma Aldana, quien desde Estados Unidos se refirió al respecto de los documentos liberados por la justicia estadounidense, en relación a la intención de matarla, por parte de Mario Estrada, quien fue presidenciable de Unión del Cambio Nacional y está preso en ese país por un caso de narcotráfico.

“Siempre lo supe, a partir de que la DEA hizo de mi conocimiento esta amenaza, estaba segura. Tengo la certeza que se hizo de conocimiento de la fiscal general y que lo que ella hizo fue tramitar un caso falso para pedir una orden de captura en mi contra, esa fue la reacción, jamás se acercó a mí para hablarme sobre mi seguridad, y, al contrario, ahora me quita la seguridad”, dijo Aldana.

La exfiscal general agregó: “Lo que y veo es todo un sistema capturado en Guatemala, un sistema político, instituciones capturadas y el país funciona sobre la base de la corrupción y de la impunidad, si no hubiese sido la justicia de Estados Unidos esto hubiese quedado como un comentario mío, así que lo que vale la pena es reflexionar sobre el país que tenemos y el país que queremos”.

Para Aldana, ya estaba planificado -que no la dejarían participar en las elecciones-. “Lo dije reiteradamente, que a través de la conta Carlos Mencos y Sandra Torres se inventaron una denuncia penal en mi contra para cuestionar el finiquito que yo tenía, desde ese momento empezaron a manipular todo el sistema y están involucrados todos los funcionarios que intervinieron en el proceso electoral, unos sabidos de lo que estaban haciendo y otros sorprendidos en su buena fe, que serán muy pocos”.

“Y ahí vamos revisando cada una de las etapas por la que pase para luchar por mi candidatura, y vemos cómo se manipuló el sistema en Guatemala, pero comenzó en la Contraloría, que sigue en el ataque en mi contra, porque como el contralor fue nombrado por el Congreso, cuyos integrantes en su inmensa mayoría son de la alianza criminal, pues siguen, están en el momento de la venganza. Los candidatos de la alianza criminal sabían que yo no iba a participar, porque ellos no lo iban a permitir, o me mataban o destruían mi candidatura a través de las instituciones capturadas”, expresó.

En cuanto a los procesos en su contra que se han presentado -la contratación de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia como asesor en el MP y la compra de un edificio en la zona 5- dijo que estos se van a caer en algún momento.

“En uno o dos años, o no sé cuándo, de repente ya voy a estar muerta, esos casos manipulados se van a caer porque la verdad, tarde o temprano, tiene que prevalecer, estoy segura de eso. Y van a haber más ataques, especialmente ahora que trascendió lo de Mario Estrado, porque significa para mí más riesgo y más ataque d la alianza criminal de Guatemala”, señaló.

La exjefa del órgano investigador concluyó la comunicación al decir: “Yo dije en una entrevista en CNN que si Jimmy Morales se había reunido con Mario Estrada, y tengo entendido que dijo que él avalaba todo lo que Mario Estrada estaba haciendo, ojalá que no esté incriminado en la conspiración para asesinarme. Es una suposición, no lo puedo asegurar, pero si se reunió con Mario Estrada y llegó a avalar todo lo que él hacía se merece una investigación, en dónde no sé, porque en Guatemala sí lo veo difícil”.

Contenido relacionado

> Qué escenarios plantea para Mario Estrada haberse declarado culpable en Estados Unidos

> MP investiga reunión de Jimmy Morales con Mario Estrada y uso del helicóptero del excandidato

> Mario Estrada pide salir de prisión en EE. UU. y ofrece en garantía US$5 millones