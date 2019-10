Thelma Aldana era la candidata que Mario Estrada planeaba asesinar, según fiscalía de Nueva York

Thelma Aldana, exfiscal general y excandidata presidencial proclamada, y Mario Estrada, excandidato presidencial procesado por trasiego de drogas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La corte del distrito de Nueva York liberó la conversación con Mario Estrada que revela que la excandidata presidencial Thelma Aldana habría sido el objetivo que tenía planificado asesinar para asegurar su victoria electoral en junio último.

“En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama, Thelma”, dice el documento liberado por la corte.

Entonces la respuesta de Mario Estrada es: “Sí, bueno, de la señora. Yo puedo ganar. Yo sé que puedo ganar”.

Estrada estaba conversando con quienes creía que eran miembros del cartel de Sinaloa, pero eran agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA, en inglés), a quienes les había pedido US$12 millones para su campaña electoral.

Las autoridades estadounidenses capturaron a Estrada en abril pasado, en Miami, Florida, cuando ya tenían evidencia en audio, vídeo y testimonial, de que el entonces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) creía haber negociado con presuntos miembros del Cartel de Sinaloa para recibir US$12 millones de dólares para su campaña política. Estrada ofrecía a cambio el paso libre para cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México vía Guatemala, además de solicitar apoyo para asesinar a otros candidatos que podían hacer peligrar su futura victoria en las elecciones generales de junio pasado.

La propia Aldana había revelado en marzo último, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha, que la DEA le había alertado sobre el plan de Estrada para acabar con su vida.

“Estoy segura, porque recibí información de la DEA a principios de marzo, de que una organización criminal estaba tratando de hacer un atentado en mi contra. El 10 de marzo, siempre a través de la DEA, se me comunicó que ese atentado lo estaba haciendo el señor Mario Estrada, el día de la asamblea de proclamación del Movimiento Semilla, yo recibí la información de que se estaba gestando un atentado en mi contra. La DEA me recomendó no regresar a Guatemala por razones de seguridad”, dijo la exfiscal genera en una entrevista con Prensa Libre en San Salvador el 24 de abril.

Está en Estados Unidos

Thelma Aldana se expresó en Twitter sobre la revelación de los documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con su declaración, se encuentra en Estados Unidos y con “la frente en alto”, el mismo país donde Estrada está preso y confeso de haber conspirado para el trasiego de drogas.

Mario Estrada está de rodillas ante la justicia de Estados Unidos, yo estoy en el mismo país, libre, con la frente en alto!!!! — Thelma Aldana (@ThelmaAldana) October 31, 2019

