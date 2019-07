Torres se reúne con Neto Bran y Giammattei visita La Terminal

Los candidatos que se disputan la Presidencia de la República realizaron actividades en distinto lugares. (Foto Prensa Libre: Alejandro Escobar y Érick Ávila)

El alcalde de Mixco firmó un convenio con la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, para participar en la “coordinación” de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Bran dijo que pasará el polígrafo de los agentes y determinar si están relacionados con el crimen organizado. “De esa manera pediríamos el cambio de los elementos para que, de esa manera, se resuelva lo que los vecinos piden”, expresó.

El jefe edil agregó: “Todos los días recibo cientos de mensajes diarios que asaltan en la colonia La Comunidad, pero solo tenemos 350 policías, pero la mitad están de turno y la otra mitad está descansando, eso me hace imposible poder lograr esa demanda del vecino, en seguridad, hemos pedido a poyo de la PNC, pero no lo tenemos como quisiéremos”.

Bran aseveró que también invitó al candidato Alejandro Giammatei, pero no aceptó y “se burló de el”. “Con este acuerdo no quiere decir que vamos a mandar, si no coordinar, ya que esto puede significar una baja en la estadística de violencia”, dijo Bran.

Torres indicó que el acuerdo es posible según la Ley de Descentralización y está dispuesta a asumir el compromiso para que se haga esa coordinación.

“El articulo 7 y 8 de esa ley permite descentralizar hasta ocho temas y no solo de inseguridad, hay otros temas que se pueden tratar con esa ley”, precisó.

“La gente está siendo violentada en varios lugares de Mixco y la gente está preocupada”, señaló la presidenciable.

Torres indicó que también se modificaría en el Congreso la ley de la PNC para hacer posible este acuerdo y mencionó que con Bran se discutió la posibilidad de volver a utilizar las fuerzas combinadas con el Ejército.

En el mercado

El candidato presidencial por el partido Vamos, Alejandro Giammattei, visitó hoy, 11 de julio, el mercado La Terminal, zona 4 capitalina, en donde ofreció la construcción de parqueos, una escuela y brindar mayor seguridad el lugar.

Los ofrecimientos los hizo durante un mitin que tuvo en las instalaciones del mercado, en el que aprovechó para reunirse con la junta directiva del mismo.

“Nosotros venimos a contarles lo que vamos a hacer como próximo presidente del país, no venimos a prometer sino a contar lo que vamos a hacer porque vamos a ganar las elecciones y transformar la productividad del país que tanto anhelamos y esta gente tanto espera, gente trabajadora que se levanta todas las madrugadas, que trabaja todo el día sin descanso, no están esperando bolsas, ellos construyen oportunidades”, indicó el candidato, mientras recorría el mercado.

Con quema de cohetillos y bombas pirotécnicas le dieron la bienvenida en la Terminal, donde decenas de simpatizantes lo esperaban mientras ondeaban banderas de la agrupación política.

Giammattei también visitó varios puestos del mercado en los que fue saludado por familias enteras que viven del comercio.

