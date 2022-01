Tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero y tráfico de personas imperan en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, reconoce la PNC

Ambas comunidades se han enfrentado durante décadas y analista en temas de seguridad han asegurado que, debido a la debilidad estatal, no se conoce el fondo de las diferencias que, en apariencia tienen su origen por temas limítrofes; sin embargo, en los últimos días, las disputas han subido de todo y se han cobrado la vida de por lo menos 14 personas, entre ellos dos policías y varias mujeres y niños.

El pasado 17 de diciembre, un policía fue asesinado en Nahualá junto a un campesino y el 18 de diciembre las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de 11 personas masacradas a balazos.

La matanza, aún no aclarada y por la cual ya se detuvo a tres personas, provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, una medida que limita garantías constitucionales según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y que concluye el próximo 20 de enero.

De igual forma, el 7 de enero fueron atacados con armas de fuego nueve policías cuando realizaban un operativo en Nahualá. En el atentado murió el inspector de la Policía Nacional Civil Mauricio Canahuí.

Por lo anterior, este miércoles diputados de la bancada UNE citaron al Congreso a las autoridades de los ministerios de la Defensa y Gobernación, así como de la PNC quienes revelaron detalles de las operaciones ilegales que se registra en la zona de conflicto, pero no profundizaron en los posibles errores que se cometieron en el operativo del pasado 7de enero.

Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, señaló que aparte de los conflictos territoriales que por años han afectado a esas comunidades hay operaciones del crimen organizado.

“Si existe crimen organizado en el sector. Las rutas se prestas para ello, sabemos que en el área hay casos de tráfico de personas y ya hay casos judicializados en el MP con personas con orden de aprehensión”, refirió el jefe policial, quien agregó que ejecutarlas es complicado por la conflictividad que afecta la zona.

Rodríguez añadió que “las rutas se prestan para el tráfico de armas. Hay tráfico de armas, lavado de dinero, hay grupos armados y hay varios antecedentes en el lugar, incluso en temas de contrabando, ya hay varios casos ya procesados en el MP”.

Rodríguez aseguró que todos los agentes de la PNC que participaron en el operativo en Nahualá iban armados y que los heridos posiblemente fueron alcanzados por proyectiles de 9mm, aunque no descartan el uso de armas largas y escopetas.

Agregó que en total hay 57 policías heridos, nueve por arma de fuego y el resto por objetos contundentes como palos y piedras. Añadió que solo hay un agente en estado crítico por una herida en el ojo, el resto está en recuperación en su hogar.

Con respecto a la presencia de grupos del narcotráfico, las autoridades aseguraron a los diputados que no hay evidencias en la zona, lo que se demuestra con la no incautación de narcóticos o la localización de plantaciones de amapola.

“Tenemos inteligencia en el lugar y no tenemos erradicación alguna en el área porque no existe amapola. Tenemos grupos de inteligencia antinarcótica recabando información y hasta el momento no tenemos ni un indicio de que haya algún tipo de organización o delincuencia organizada en el tema de narcotráficos”, dijo Fernando Rodas, viceministro Antinarcótico del Ministerio de Gobernación.

Los parlamentarios cuestionaron al directore general de la PNC, Edwin Ardiano, sobre cuál es la naturaleza del conflicto, pero el jefe policía señaló que ese es un tema de inteligencia dejando entrever que no se pueden compartir detalles de forma pública.

“Es un tema de materia de investigación, realmente es un trabajo de inteligencia y de investigación criminal que está bajo el liderazgo del Ministerio Público”, afirmó.

De dónde saldrán los Q100 millones

El pasado martes, el presidente Giammattei ofreció Q50 millones para cada comunidad si se pone fin al conflicto, fondos que serán invertidos en temas de desarrollo, por lo que este miércoles las autoridades del Ministerio de Finanza señalaron que cuenta con fondos suficientes para cumplir con esa promesa.

Henry Reyes, ministro de la Defensa, dijo que con respecto al ofrecimiento del presidente es un tema que le compete al Ejecutivo y que ellos solo se encargan de garantizar la gobernabilidad de la zona.

“En relación con ese ofrecimiento lo maneja directamente el Ejecutivo, nosotros como Ministerio de la Defensa damos acompañamiento al diálogo, porque estamos en un estado de Sitio y por medio del Ministerio de la Defensa se mantiene la gobernabilidad en el lugar”, añadió el funcionario, quien reiteró que los soldados no han abandona el área.

En tanto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, señaló que el presupuesto les es suficiente para cubrir ese ofrecimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de hace readecuaciones presupuestarias para dicha asignación.

“Si tenemos los fondos, lo que tenemos que ver es qué proyectos son. Recordemos que ahí ya están trabajando en una carretera que divide los dos municipios y el presidente tiene otra visita y lo que se pretende es apoyar a la población. No son recursos que no tengamos o que tengan un destino nuevo, creo que donde falta paz y desarrollo es donde el Gobierno tienen que invertir. Tenemos un presupuesto que tienen los recursos necesarios para atender estas prioridades y si hay que readecuar, pues vamos a readecuar en los lugares más prioritarios”, comentó González.

