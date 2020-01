Tres comisiones dictaminarán en 30 días iniciativa que declara terroristas a pandilleros

Diputados aprueban que iniciativa que el presidente Alejandro Giammattei envió al Congreso que declarara terroristas a los pandilleros 30 días para dictaminar. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Con el voto favorable de 123 diputados, el Congreso aprobó que se dictaminar en 30 días la iniciativa que declara terroristas a pandilleros y que debe ser conocida por las comisiones de Gobernación, Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa Nacional.

En el segundo pleno ordinario de la novena legislatura estuvieron presentes 132 de los 160 diputados, nueve votaron contra la propuesta de dictaminar la ley y 28 estuvieron ausentes.

En el intento de aprobar la iniciativa de urgencia nacional, el tablero marcó 54 votos a favor, 70 en contra y 35 ausentes, tres de estos con licencia.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que el dictamen estará en 30 días y que la ley podría entrar en vigoe en 60 días para que esos grupos “sientan la presión”.

“Sesenta días para que esos delincuentes empiecen a sentir la presión, diputados sientan el temor de los guatemaltecos, sientan la angustia de los padres de familia que no saben si sus hijos van a regresar a su casa y por eso este Congreso, la novena legislatura, quiere hacer algo diferente, tiene que mandar un mensaje claro, no a las maras, sí apoyamos a Giammattei y ojalá el presidente gane esa batalla”, dijo el parlamentario.

Mientras que el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), señaló que es necesario tomar medidas enérgicas, pero también programas, acciones, y políticas que eviten que más niños y jóvenes vayan a las maras.

El parlamentario manifestó que si se va a aprobar una ley que califique de terrorista a las maras, “solo tengamos el cuidado de no caer en el error en el que la asamblea legislativa del El Salvador incurrió”.

En ese sentido explicó: “Nuestra legislatura tiene una gran expectativa de la sociedad, nosotros somos el ente propicio para el debate, el Ejecutivo tiene las facultades para trasladar la iniciativa, pero el Congreso tiene la harta responsabilidad de hacer una discusión profunda, y entender que el Estado debe tener una mano firme, pero también una mano noble que evite que los jóvenes que están en riesgo caigan en una mara”, dijo el parlamentario.

Al perderse la moción presentada de aprobar la iniciativa de urgencia nacional, sin dictamen, los diputados empezaron a reclamar a los demás parlamentarios que serán “30 días más de muertes” .

El diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), manifestó que no era correcto aprobarla de urgencia nacional ya que después accionan contra la ley y “se caen” .

“Nos las botan, nos las regresan, no empecemos a desprestigiarnos unos a otros, entendamos la ley, no importa que vaya a tres comisiones, solo se ha votado a favor de que sean 30 días y lo podemos hacer ley, y las comisiones pueden dictaminar en cuatro o cinco días, pero la vamos a apoyar, no nos ataquemos porque pensamos diferente, el pleno es soberano y es independiente y los diputados también”, refirió el congresista.

Aprueban ley de señas

El Congreso también aprobó por artículos y redacción final el proyecto de ley que reconoce la lengua de señas de Guatemala (Lensegua), el cual fue propuesto por la exdiputada Eva Nicolle Monte Bac, con lo que se convirtió en el decreto tres.

“Esta iniciativa de ley pretende insertar dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco la Lengua de Señas de Guatemala como un medio de comunicación, conformado por el conjunto de gestos, formas, mímicas manuales y movimientos corporales, característicos, con gramática propia de las personas sordas y sordociegas del país”, dice la exposición de motivos.

El documento refiere que en el país existe un alto porcentaje de población que presenta sordera y un alto potencial que podría tener “deficiencias auditivas”. Y que de está población un mínimo porcentaje tiene acceso a la educación, salud, comunicación e integración en iguales oportunidades en los diversos ámbitos sociales que incidan en mejorar las condiciones de vida.

