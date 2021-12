TSE denuncia presiones de la UNE por proceso de cancelación y Sandra Torres advierte de “denuncias por desacato”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció este viernes 17 de diciembre presiones por integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyo proceso de cancelación por no contar con Comité Ejecutivo Nacional fue anunciado el jueves recién pasado.

Óscar Alfonso de Paz Quintana, director general del Registro de Ciudadanos del TSE, informó en un documento, de fecha 15 de diciembre de 2021, que recibió un oficio del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, mediante el cual, con base a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, informa que derivado de la verificación realizada se estableció que la UNE no ha integrado su Comité Ejecutivo Nacional desintegrado.

Añade que enterado de ese contenido y previo a resolver, se corre audiencia de cancelación por el plazo de 30 días hábiles al partido UNE para que se pronuncie en cuanto a lo indicado en el referido informe.

Rafael Rojas, magistrado presidente del TSE, confirmó que la secretaria general de la UNE, Sandra Torres, se presentó a la sede del Tribunal en compañía de varias personas para hacer “una gestión” y que debido a que algunos magistrados tenían programadas actividades no se encontraban en ese momento.

“Son personas que acompañaron a las señora secretaria general que son diputados y que hoy se hicieron presentes, porque aunado al trámite que se está iniciado en relación al procedimiento de correr una audiencia de 30 días para la cancelación por desintegración del Comité Ejecutivo Nacional, también fueron notificados de una suspensión por una insolvencia de pago de multa, la cual debe registrarse y anotarse y al momento de hacer el pago hay otro procedimiento de levantar la anotación de la insolvencia”, dijo Rojas.

El @TSEGuatemala, está siendo presionado por el partido de Unidad Nacional de la Esperanza a nombrar observadores, para la realización de asambleas municipales, habiendo prohibición expresa de la Ley y de las Cortes de Constitucionalidad, en una reciente sentencia de amparo. pic.twitter.com/R0PDuXR0N0 — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) December 17, 2021

Agregó que “se podría decir que son presiones si se está exigiendo alguna acción en particular” y señaló que hasta donde entiende, los diputados no le exigían nada al TSE y solo “hacían acto de presencia para que se tomara nota sobre la cancelación de la multa”.

Rojas agregó que esas acciones son “la estrategia” de la UNE, “pero para nosotros es un procedimiento usual, normal, y nosotros respetamos el debido proceso y siendo el TSE una institución autónoma estaremos resolviendo conforme las acciones administrativas que debemos llevar a cabo”.

“No puedo indicar más argumentos porque no se si en algún momento ellos puedan impugnar el corrimiento de audiencia por cancelación, porque entonces tenemos que conocer el fondo del asunto, pero hay un debido proceso que establece la Ley Electoral y que nosotros respetamos y si los partidos los respetan habrá estado de derecho”, concluyó el magistrado.

Habla de denuncias por desacato

Sandra Torres, secretaria general de la UNE, dijo que accionarán de forma lega si no les levanta la sanción que tenían por no haber pagado una multa, pues este viernes solventaron la deuda.

“Venimos al Registro de Ciudadanos porque nos llama mucho la atención que el día de la convocatoria nos imponen una sanción económica, que no estamos en contra de eso sino del fondo, porque creemos que hay mala atención (…) y aquí estamos con varios diputados esperando al registrador para ver si nos va a atender”, dijo Torres.

Agregó que esperan a que les resuelva hoy “porque le tienen que dar trámite a nuestra solicitud de que ya cancelamos y finiquitamos ese compromiso de pago que teníamos y lo que procede es que el registrador levante la sanción para que hagamos las asambleas”.

“Creemos que hay mala intención que no esté él -registrador-, que no esté el señor de organizaciones política, los señores magistrados, el último día de trabajo, como que tienen mala intención de que no realizamos nuestras asambleas a pesar de que estamos amparados por el juzgado décimo”, dijo Torres.

Torres enfatizó que “si hoy el registrador no resuelve vamos a presentar una denuncia por desacato, por desobediencia, por irresponsabilidad de deberes y todas las denuncias penales que haya las vamos a accionar, porque están violan los derechos de más de 92 mil afiliados”.