TSE es investigado por el Ministerio Público en al menos 13 casos diferentes

“Nos llama poderosamente la atención, porque estamos en medio de una logística grande de más de medio millón de personas que hay que coordinar, y esto irrumpe un poco nuestras actividades que por sí mismas son altamente demandantes”, añadió la funcionaria electoral.

Recientemente, analistas opinaron que esta serie de investigaciones podría tener de fondo un ataque al proceso electoral, incluso, algunos consideran que los procesos penales que podrían surgir de las investigaciones podrían buscar la nulidad de las elecciones.

“Las intenciones -del MP- no las sabemos, eso ya está en las denuncias que existen o en la intencionalidad de cada causa. Sería muy irresponsable de mi parte hablar de algo que yo no sé, pero si trastoca el evento electoral, nosotros estamos dedicados a la logística y a la administración de esta segunda vuelta”, insistió Palencia.

La funcionaria electoral destacó que son respetuosos del estado de Derecho, pero reconoció que lo que conlleva esta serie de investigaciones al TSE sí afectan el entorno de cara a la segunda vuelta convocada para el 20 de agosto. “Sí nos ocasiona alguna inestabilidad, en el sentido de que -uno se pregunta- ¿ahora que sigue, que va después?”, dijo la presidenta del TSE.

Temen renuncia de voluntarios

La última acción del MP que ha trascendido en relación a las investigaciones del TSE es la solicitud de los nombres de los integrantes de las Juntas Electorales de Guatemala y del Distrito Central, así como la identificación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

Por ahora el TSE no ha reportado renuncias de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pero sí existen algunos voluntarios que han manifestado a los distintos órganos electorales temor por las investigaciones que está abriendo el MP.

“Nosotros vamos a hacer un último esfuerzo para tratar de que no se desarticulen nuestras juntas receptoras de votos. Yo creo que no, de ahí no tenemos ninguna noticia”, dijo Palencia, sin embargo, sí dejó abierta la duda en relación a los digitadores que ingresaron los resultados de las votaciones al sistema de conteo de votos el pasado 25 de junio y de quienes también la fiscalía ha pedido información. “Les estamos dando ánimo, aliento, reconociendo la valía de su tiempo, de su trabajo, esfuerzo y servicio al país”, informó la presidenta del TSE.

Palencia reafirmó el apoyo al personal que colaboró con la transmisión de datos y que ahora está bajo investigación, a quienes pidió que continúen en su trabajo. “Que nos apoyen, que no se retiren”, añadió la funcionaria.

Colaboración

Mañana vence el plazo que dio la Feci al TSE para entregar la información de los digitadores, mientras que la Fiscalía de Delitos Electorales acudiría también se espera que llegue a la sede central del órgano electoral para la extracción de información certificada de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.

“Nosotros, respetuosos del estado de Derecho, de la supremacía de la ley, vamos a tratar de cumplir en todo lo que sea posible, todo lo que esté en nuestro alcance y en nuestras manos; si hay cosas que no pudieran darse, será por causas plenamente justificadas”, dijo la presidenta del TSE.

Otra de las solicitudes del MP que está pendiente de cumplir es la copia del contrato del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que fue solicitada por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

El Trep, a criterio de misiones de observación, demostró eficiencia en las pasadas elecciones. También el TSE está conforme con el desempeño del programa que compraron: “coincidimos en el 99.8%, es decir la herramienta está probada, no solo que tiene alta disponibilidad, sino también datos fidedignos, es una herramienta robusta”, indicó Palencia.

MP responde

Al ser consultado el departamento de Comunicación Social de MP acerca de las investigaciones que mantienen sobre el TSE, y por las lecturas de algunos analistas que ven intenciones de fondo y hasta de intimidación hacia el trabajo electoral, la entidad respondió diciendo que su único fin es encontrar la verdad.

“El MP debe garantizar el cumplimiento de la ley, ya que ese es su mandato legal y constitucional, el cual desarrolla con objetividad, imparcialidad y estricto apego al principio de legalidad. Una investigación tiene como fin la averiguación de la verdad, por lo que alegar intimidación es alejado de la realidad”, informaron.

Las interpretaciones en torno a las investigaciones que mantiene abiertas el MP sobre el TSE son erróneas, añadió la entidad: “estas campañas tienen como único objeto detener las investigaciones en curso y que las eventuales responsabilidades y consecuencias legales no puedan deducirse en su oportunidad”.

Finalmente, el órgano de investigación reafirmó que respeta el evento electoral y a los competidores para la segunda vuelta: “en ese sentido, como ya hemos manifestado, el MP garantizará el desarrollo de la segunda vuelta del evento electoral con los candidatos de los partidos políticos que alcanzaron el balotaje, tal y como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad (CC)”.