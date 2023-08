TSE oficializa resultados y suspende al Movimiento Semilla. ¿Cuál es el escenario político del nuevo partido oficial?

Por el contrario, el partido perdedor, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tan solo obtuvo 1 millón 567 mil 664 votos, siendo la tercera ocasión en que Sandra Torres pierde la presidencia en segunda vuelta.

Los resultados de la segunda vuelta de votaciones cobran legalidad de manera inmediata, según dispuso el pleno de magistrados del TSE mediante el acuerdo 1659–2023, que fue presentado de manera oficial este lunes 28 de agosto, ocho días después de la segunda vuelta electoral.

Aunque el TSE ya cumplió con la oficialización de los resultados el panorama a seguir para el periodo de transición y la futura toma de posesión es incierta a criterio de analistas, que identifican como peligrosas las investigaciones abiertas y demás recursos legales que puedan poner en incertidumbre las votaciones del pasado 20 de agosto.

Defender los resultados

La primera vuelta del pasado 25 de junio fue objeto de cuestionamientos por parte de partidos políticos y algunos particulares, y analistas advierten un escenario similar con la oficialización de los resultados de la segunda vuelta.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep), estima que uno de los principales retos que tienen ahora las autoridades del TSE es defender la oficialización de sus resultados.

“Entraríamos a un escenario de incertidumbre porque toda vez el TSE confirme la validez absoluta y el buen procedimiento de la segunda vuelta, estaría dejando sin ningún tipo de lugar el recurso de la UNE; sin embargo, estamos viviendo tiempos de oscurantismo y las esperanzas de los actores que se oponen a los resultados estarían puestas en el sistema de justicia”, explicó Hidalgo.

El pasado viernes la UNE, el partido político perdedor, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) argumentando un aparente fraude electoral, señalando aparentes deficiencias en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta informática de la empresa Datasys que utilizó el TSE para la primera y segunda vuelta.

Previo a esto, las autoridades del TSE explicaron tener conocimiento de al menos 13 investigaciones penales que tenían relaciones con eventos del proceso electoral, lo que Hidalgo visualiza como peligroso.

“Lamentablemente, nos esperan semanas en las cuales el sistema que opera contra el proceso electoral buscará la manera de desaprobar y demostrar que el TSE no ha hecho un buen trabajo, y que el proceso electoral estuvo sujeto a manipulación y fraude, de ahí la importancia del trabajo del TSE de desmentir y confirmar sus resultados”, dijo Hidalgo.

A criterio del exmagistrado electoral, Gabriel Medrano, el TSE cumplió con oficializar los resultados de la segunda vuelta de votaciones en el plazo que dicta la norma, un primer paso que califica de fundamental para un proceso de elecciones democráticas.

“Está cumpliendo con oficializar los datos de las votaciones del evento electoral, y está adjudicando los cargos, corresponde ahora hacer las notificaciones pertinentes, hacer la publicación en el Diario Oficial y extender las credenciales correspondientes”, dijo Medrano.

Sobre la suspensión de Semilla, horas antes de oficializar los resultados, Medrano dijo: “considero que ninguna otra actuación, ningún otro acto, puede ir en contra de una declaración oficial de resultados y adjudicación de cargos que está haciendo el TSE, la máxima autoridad electoral, que junto a las Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales, Juntas Receptoras de Votos, merecen el reconocimiento y felicitación de la ciudadanía por el trabajo en esta segunda vuelta”. Medrano agregó que desconoce los pormenores de la suspensión de Movimiento Semilla, pero advierte que esta decisión todavía puede ser impugnable.

Dudan de legalidad

El criterio de algunos abogados consultados coincide en que podría ser ilegal la decisión que tomó el Registro de Ciudadanos, precisamente porque la Ley Electoral y de Partidos Políticos indica que ninguna agrupación puede recibir este tipo de amonestaciones en periodo electoral, el cual legalmente concluye el próximo 31 de octubre.

“La suspensión no se puede dar en medio de un proceso electoral, la ley no lo prevé, así que estamos en el vacío legal. Yo creo que la suspensión no puede afectar la adjudicación de cargos, porque la suspensión no es cancelación del partido, es una parálisis administrativa”, explicó Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.

La misma lectura tiene Andy Javalois, abogado y docente universitario: “la discusión de este aspecto no era en el momento oportuno para que se pudiera llevar a cabo, porque durante el periodo electoral hay una prohibición para entrar en estos aspectos durante esta etapa del proceso”.

Los abogados advierten que la decisión del Registro de Ciudadanos no deberían de generar problemas a futuro. Movimiento Semilla ganó oficialmente la presidencia y se visualiza como la tercera fuerza legislativa más grande de la futura legislatura y esos puestos ganados mediante elección popular no deberían de peligrar por la reciente resolución.

“Sí podría llegar a tener una incidencia nefasta, pero no en la línea de no tomar posesión. A mi criterio sí podrían tomar el cargo, pero la consideración marcada sería en cuanto a su intervención en dirigir alguna comisión dentro del Congreso”, señaló Javalois.

Según Ortiz tampoco deberían de peligrar los puestos ya ganados en las elecciones, ya que la suspensión tan solo aborda temas de índole administrativa. “Es una suspensión irregular, porque no sabemos y seguramente ni los propios magistrados saben qué consecuencias tendría algo como esto, porque es algo que no existe en ley, la suspensión como tal en la Ley Electoral está pensada como una sanción administrativa temporal”, explicó.

El pleno de magistrados del TSE no entró a dar detalles sobre los alcances de la suspensión, argumentando que podrían llegar a conocer el expediente si el partido aludido presenta alguna inconformidad.

La agrupación política podría recurrir a un recurso de nulidad ante el TSE, que de llegar a ser rechazado cabría la posibilidad del amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).