TSE pide reformar Ley Electoral para ampliar el voto en el extranjero y agregar consultas populares

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el pasado 12 de mayo a la Dirección Legislativa, una iniciativa para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), para instituir el voto en el extranjero no solo para presidente y vicepresidente, sino también para la realización de una consulta popular.

El máximo ente en materia electoral recuerda que se necesita por lo menos Q25 millones de presupuesto para fortalecer el voto en el extranjero.

En esta línea, se espera que para las elecciones del 2023 ya no se limite la participación solo a guatemaltecos residentes en Estados Unidos, sino que con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) se habiliten 39 centros de votación en cinco países donde el país tiene presencia diplomática.

Ranulfo Rojas, presidente del TSE, expone en el proyecto de ley que “Guatemala genera una gran cantidad de migración, más que ningún otro país de la zona y que según el último dato emitido por el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) existen alrededor de 2.7 millones de guatemaltecos que viven en EE. UU.

Agrega en el proyecto que las comunidades guatemaltecas tienen interés en participar en la toma de decisiones por medio del derecho al voto, aunque en ninguna parte menciona por qué incluir el tema de la consulta popular.

Los países en donde se plantea la habilitación de centros de votación son EE. UU., México, Canadá, Belice y Honduras. De acuerdo con el TSE, de esta forma se podría abrir la posibilidad de votación de 1 millón 174 mil 689 guatemaltecos.

“Los Q25 millones ya en su momento se asignaron al TSE en las elecciones pasadas, la iniciativa no va enfocado al tema presupuestario”, reiteró el magistrado Gabriel Aguilera.

La idea, según explicó Aguilera, es avanzar en el voto en el extranjero y que el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de sus embajadas, consulados y consulados honorarios habiliten sus sedes como centros de votación.

“Estamos haciendo jornadas de empadronamiento en todos los consulados”, refirió el magistrado; para ello, según consta en los acuerdos 86, 111 y 168 del TSE, se ha autorizado a 113 personas entre magistrados, asesores, coordinadores, secretarias, jefes y oficinistas viajen a diferentes estados de Estados Unidos a las “Jornadas de Empadronamiento y Actualización de Residencia Electoral en los Estados Unidos de América”, de las que a la fecha, según indicó Aguilera, van cinco mil guatemaltecos empadronados y actualizados.

Hasta ayer, la Cancillería aseguró que el TSE no ha solicitado ninguna opinión para considerar la habilitación de los 39 centros de votación en consulados.

La cartera reconoció que sí apoya las jornadas de empadronamiento que se realizan actualmente en las misiones consulares de EE. UU. y en algunos casos se instalan mesas en los centros, ya que no todos los consulados cumplen con el tamaño requerido para esta actividad.

Aún no llega al pleno

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, José Alberto Rivera, dijo que la sala de trabajo aún no conoce la iniciativa, esto porque el proyecto ya no fue leído en el pleno, esto antes que concluyera el primer período de sesiones ordinarias. No obstante, manifestó que sus asesores analizan la propuesta y que se convocará los integrantes para que discutan el tema.

“Es importante que en las próximas elecciones suba la participación en el extranjero”, añadió el congresista, esto ante el escaso número de votantes en las elecciones de 2019.

Al cuestionar si tenía conocimiento de por qué se incluyó en la reforma el voto para una consulta popular y sobre la reiteración de necesitar Q25 millones para todo el proceso, dijo desconocer el motivo.

Sin embargo, sobre el tema, el pasado 5 de enero los magistrados modificaron el artículo 6 del Reglamento de Voto en el Extranjero, en el que determinaron que el plazo para empadronarse y actualizar la residencia electoral para los guatemaltecos residente en el exterior y que pueden ejercer su derecho de voto, deberán de inscribirse como ciudadanos, con anticipación no menor de tres meses antes de la celebración de la primera elección de presidente y vicepresidente.

¿Cuánto costó el voto en el extranjero?

La reforma a la LEPP del 2016 abrió la posibilidad de que los guatemaltecos pudieran emitir su voto desde el extranjero, sin embargo, los cambios se aplicaron hasta las elecciones generales del 2019.

De acuerdo con el TSE, el 17 de marzo del 2019 concluyó la fase de empadronamiento en el extranjero y se inscribió a 63 mil 695 connacionales en cuatro centros de votación que se dispusieron en Los Ángeles, California; Houston, Texas, Nueva York y Silver Spring, en Maryland, Estados Unidos.

Se registraron 1 mil 254 guatemaltecos que emitieron su voto en la primera y/o segunda vuelta electoral. El presupuesto total fue de Q8 millones 015 mil 872.78.

De esta cuenta, se estima que cada voto en el extranjero tuvo un costo de Q6 mil 392.24.

“Si se cuenta con el apoyo de las embajadas y consulados, se tendría una mayor cobertura y acceso de los ciudadanos empadronados, para ejercer su derecho al voto”, señala el TSE en la propuesta de reforma.