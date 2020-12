UNE reclama un puesto de la Junta Directiva del Congreso

El diputado había conseguido su reelección para la Junta Directiva del Congreso para el periodo 2021 - 2022. Fotografía: Congreso.

El bloque de oposición de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) notificó a la Comisión Permanente del Congreso la designación del diputado Julio Ixcamey, para ocupar la cuarta secretaría de la Junta Directiva para el periodo 2021 – 2022.

Este puesto originalmente le pertenecía al diputado Santiago Nájera, que recientemente fue expulsado del partido político por una falta grave, todo a consecuencia de lo que la facción mayoritaria calificó como una traición política.

Debido a que el 14 de enero de 2020 un grupo de diputados traicionó los lineamientos de la UNE rechazando la planilla impulsada como propuesta de Junta Directiva.

Tras ese acontecimiento político la UNE, encabezada por el diputado Carlos Barreda, comenzó el proceso de expulsión de un grupo de diputados, que por las restricciones a causa de la pandemia hizo que el tramite fuera lento.

Ahora que la decisión ya fue tomada por los órganos políticos de la UNE, la bancada comunicó su decisión, de la que afirman la Comisión Permanente, o bien la Junta Directiva en periodo ordinario, no puede impedir este nombramiento.

A consecuencia de las reformas a la ley electoral que están vigentes aquellos diputados que no cuenten con el respaldo de un partido no pueden presidir comisiones de trabajo, ni ocupar puestos dentro de la Junta Directiva, ya que los mismos son designados para los partidos y no para los diputados.

Camino legal

Nájera podría impugnar ante una Corte la decisión política en los próximos 30 días, pero toda vez la decisión quedé firme la silla de la cuarta secretaría sería ocupada por Ixcamey, quien es subjefe del bloque verde.

Intentamos comunicarnos con el diputado Nájera, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.