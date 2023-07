UNE y Semilla alistan su gabinete y podrían presentarlos antes del balotaje

A criterio de analistas, el guardarse los nombres de sus altos funcionarios se debe a posibles alianzas entre partidos en busca de apoyo, por lo cual el gabinete se consolida luego de la segunda vuelta, incluso, en cercanías de la toma de posesión.

Pero los dos partidos políticos en contienda por la presidencia, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla, afirman estar dispuestos en presentar al círculo de profesionales que deberán de ejecutar el plan de gobierno y ayudar a cumplir las promesas de campaña.

Sandra Torres, de la UNE, dijo en una reciente rueda de prensa que no tiene ningún problema en presentar a sus futuros ministros. Asegura que su gabinete tendrá equilibrio con equidad de género.

“Sí, por supuesto, ya estamos trabajando, tenemos el lanzamiento del programa de gobierno, en los próximos días les haremos la invitación y ya vamos a dar algunos nombres, tengo toda la buena intención, estoy muy ilusionada y ojalá lo logremos; que la mitad de mi gabinete seamos mujeres”, informó Torres.

Por su parte, Karin Herrera, vicepresidenciable de Movimiento Semilla, explicó en una gira de campaña que están preparando las bases para sus futuros ministros.

“En relación con el gabinete ya estamos trabajando, estableciendo los requisitos para quienes integren al gabinete; deben tener experiencia en el área a la que van a ser designados, además de estar dispuestos a rendir cuentas y que su ejercicio profesional previo demuestre que son personas honorables y que tenga una alta capacidad de gestión”, destacó.

Este primer ofrecimiento de los dos partidos en contienda tiene como fecha de caducidad el cierre de campaña de la segunda vuelta que se definirá en las urnas el 20 de agosto.

Gesto de transparencia

La oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dilató por acciones legales de un grupo de partidos políticos, lo que ocasionó repetir las audiencias de revisión en todas las Juntas Electorales Departamentales (JED).

Posterior a ello, el Ministerio Público (MP) accionó contra Movimiento Semilla, argumentando aparentes ilegalidades en el proceso de formación a partido político.

Lo anterior hizo que el juez Séptimo Penal, Freddy Orellana, ordenará la suspensión de la personalidad jurídica de la agrupación y emitiera órdenes de aprehensión, contra simpatizantes de Movimiento Semilla y personal del Registro de Ciudadanos del TSE.

Este escenario convulso, a criterio de Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep), hace más necesario que nunca una muestra de transparencia de parte de los dos partidos en contienda, para dar un mensaje de calma y claridad.

“Un mensaje que podría ayudar a buscar la tranquilidad es que el pueblo de Guatemala y diversos sectores que se oponen sistemáticamente al reconocimiento de los ganadores de la primera vuelta, es que los futuros candidatos demuestren que son personas que no generan amenaza contra el sistema o un sector en particular”, señaló.

Este compromiso público asumido por UNE y Movimiento Semilla, es una acción que, a criterio de Hidalgo, no representa mayor complicación, ya que podría reafirmar que tan bien preparado está el binomio para poder gobernar.

“No es un gran esfuerzo el dar a conocer quiénes están comprometidos para conformar los gabinetes de ambos partidos, es un ofrecimiento terrenal y básico de cumplir, no hacerlo es un mal mensaje de cumplimiento”, indicó.

Plan y experiencia

Los dos partidos en contienda están en posibilidades de dar a conocer a su futuro gabinete, lo que significaría una muestra de buena fe que podría jugar a su favor en las urnas el próximo 20 de agosto, dicen politólogos consultados.

Allan Ortiz, politólogo independiente, considera que Movimiento Semilla ha presentado un plan estructurado, lo que le da a entender que se cuenta con el personal preparado para su ejecución.

“El Movimiento Semilla ha presentado un plan de gobierno que incluso tiene un presupuesto en términos de ejecución, asumo yo que ese plan de gobierno no depende de arbitrariedades o subjetividades de la visión del presidenciable y vicepresidenciable, sino a la visión de un equipo técnico que en conjunto ha establecido esos espacios”, señaló.

Por su parte, Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Economías Nacionales (Cien), detecta una ventaja en la UNE: la experiencia en hacer gobierno y las bases y trayectoria que ha tenido el partido.

“Uno de los partidos sí ha tenido mucho tiempo para planearlo, el otro de improvisado queda en este puesto, no es un partido con cuadros y trayectoria, el otro sí tiene esa ventaja. Como uno no tienen trayectoria no ha hecho gobierno, es un partido muy de redes, al final todos esos activistas que han tenido alrededor no aportan gobernabilidad ni gobierno”, indicó Quezada.

Si la UNE o Movimiento Semilla incumplen con presentar a su gabinete sería un mensaje negativo crucial para las votaciones en segunda vuelta, coinciden los analistas, de igual forma es clave que la fiscalización ciudadana este sobre el futuro binomio ganador, ya que cambiar la nómina de ministros, de llegar a ser anunciada, sería un mensaje oscuro previo a su toma de posesión.