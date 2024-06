Altos representantes de la Unión Europea visitaron Guatemala esta semana como parte de los acuerdos adquiridos por el presidente Bernardo Arévalo en su gira por Europa.

Los representantes de la comitiva buscan impulsar acciones para el desarrollo democrático, en donde destacan la importante de la renovación de las Cortes.

Pelayo Castro, director general Adjunto para las Américas de la Unión Europea, explicó que tras el cambio de gobierno han visto esperanza en el sistema democrático guatemalteco. Pero resaltó que existen actores y escenarios que generan preocupaciones.

¿Cuál es el balance de su visita a Guatemala?

Lo que me ha pedido el Alto representante es seguir otorgando una gran importancia al fortalecimiento de nuestras relaciones con Guatemala.

He tenido la oportunidad de reunirme con la cancillería y con toda una serie de actores en el país, incluyendo los pueblos indígenas, Cacif, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la sociedad civil.

El mensaje que trae la Unión Europea a Guatemala es un mensaje de compromiso con su democracia, con el Estado de Derecho y de respaldo a toda esa agenda de fortalecimiento institucional de la democracia tras la inauguración del presidente Arévalo.

¿Cómo ve la Unión Europea el desarrollo de Guatemala en estos primeros meses?

Pues yo diría que se ha abierto en Guatemala un horizonte de esperanza, pero al mismo tiempo siento que la democracia y el Estado de Derecho guatemalteco siguen estando amenazados.

Ese sentido de esperanza es algo que he percibido en todos mis contactos con los diferentes actores en el país. Algo que he oído y que se ha quedado un par de veces, es esa idea de que Guatemala está en un momento de oxigenar su democracia y su funcionamiento.

Eso desde luego que genera expectativas, pero es muy importante tener en cuenta que la Unión Europea, yo creo que en general, la comunidad internacional, sigue considerando Guatemala una prioridad.

Han pasado cinco meses, pero que yo esté hoy aquí, después de la visita altos representantes es una demostración de que Guatemala es una prioridad.

¿Dónde identifican esas posibles amenazas a la democracia?

Bueno, yo creo que la Unión Europea ha sido clara, lo fue antes del proceso electoral, durante el proceso y lo y lo seguiremos siendo, porque es una cuestión de coherencia.

A nosotros nos preocupa profundamente la instrumentalización de las instituciones judiciales y fiscales en el país. Nos ha preocupado y nos preocupan las acciones que se han llevado adelante, injustificadas contra actores del poder judicial,

Esa es una cuestión que nosotros seguimos muy de cerca porque, como le digo, nuestro compromiso con el país y con el pueblo guatemalteco, es seguir ayudando a fortalecer la democracia y para eso la Unión Europea va a ser un socio.

¿Uno de estos actores que preocupan, es la fiscal general?

Nosotros tenemos un marco jurídico de sanciones que ya hemos aplicado con cinco personas siendo sancionadas. Pero quiero aclarar, y eso es muy importante, que nuestras sanciones no se dirigen contra Guatemala, no se dirigen contra el pueblo guatemalteco ni contra la economía de Guatemala. Nuestras sanciones son individuales y específicas y van dirigidas contra aquellos que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país.

¿Cómo evalúan las acciones legales que existen para retrasar el cambio en las cortes?

Pues yo creo que aquí los diferentes poderes tienen que respetar la ley, los plazos en el fondo y en la forma. Y yo tengo confianza en que así será.

Yo he tenido una muy importante reunión con el presidente de la CSJ, y yo lo que he percibido es un compromiso muy claro con ese proceso de renovación, para hacerlo en sus plazos y para llevarlo adelante.

Además, es algo que he percibido también en mis reuniones con otros actores en el país.

Una expresión que he escuchado y que me parece muy importante para reflejar la situación, es la necesidad de oxigenar la democracia guatemalteca. Eso me lo dicen desde las representantes de las comunidades y de los pueblos indígenas, hasta representantes del poder judicial.

Entonces yo creo que percibo que esa elección es muy importante y nosotros por supuesto la vamos a seguir con muchísimo interés porque forma parte, como usted bien ha explicado, del ordenamiento jurídico y la separación de poderes es parte del ejercicio democrático. Espero, como decía, que se pueda llevar adelante en tiempo y en forma.

¿Qué mensaje envían a los comisionados que participarán en el proceso de cambio de Cortes?

Yo creo que lo importante es en todas partes el ejercicio de la renovación de las instituciones que representan al poder judicial y a los diferentes tribunales.

Respetar los procedimientos y hacerlo con transparencia, porque yo creo que eso es lo que esperan los ciudadanos para generar confianza en sus instituciones.

¿Y cuál es el llamado a los diputados del Congreso?

Por supuesto el Congreso como casa de la democracia guatemalteca y de todas y de todos los guatemaltecos, tiene un papel fundamental en el ejercicio de sus prerrogativas.

Yo lo que sí que puedo decirle es que la ley de competencia es ya un compromiso adquirido desde la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Es algo a lo que nosotros le prestamos mucho interés porque creemos que es algo importante para nosotros, pero es algo importante para que Guatemala esté en posición de recibir más inversión y desarrollar más comercio.

Nosotros tenemos nuestra iniciativa Global Gateway y yo le puedo decir que hay un foco en el país, pero que si el sector privado europeo, los negocios ven un clima favorable de entendimiento, de seguridad jurídica, de trabajo, de legislación, eso va a repercutir en más inversión, en más comercio, y, a fin de cuentas, eso es para lo que estamos aquí.