Se cumplieron 100 días del gobierno de Bernardo Arévalo y, en un acto público, el mandatario, sus ministros, diputados y otros aliados del gobierno, del sector público y privado, participaron de un evento protocolario al aire libre, en la 14 calle y 6a. avenida de la zona 1.

Entre el frente al parque Enrique Gómez Carrillo y el Ministerio de Gobernación, Arévalo había presentado su plan de gobierno en la campaña pasada. Ahora, decidió ocupar el mismo lugar para rendir un informe de sus primeros 100 días de trabajo.

Según Arévalo, “no ha sido fácil” y el mayor desafío que han encontrado es el nivel de corrupción gubernamental, el cual comienzan a combatir y de esa cuenta se han presentado 34 denuncias.

El mandatario también capitaliza como logros la elección de gobernadores, que a la fecha sigue sin consolidarse porque a pesar de que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) han enviado las ternas, aún no se hacen las designaciones.

Ahí Arévalo también destacó como logro de su gestión la denuncia de vacunas Sputnik, que la Procuraduría General de la Nación presentó hace tres semanas en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores, pesquisa que aún no alcanza a otros funcionarios del anterior gobierno, quienes también fueron parte importante en las negociaciones del negocio.

Las compras en el Aeropuerto La Aurora y la construcción de Escuelas Bicentenario, fueron otras de las tramas de corrupción que, según Arévalo, son denuncias que significan un logro de los 100 días de su administración.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público también formó parte del balance de los 100 días. Arévalo resaltó que se requiere de “instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto de los recursos”.

Agregó: “Algunos actores como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos, y para atacar e intentar debilitar, desde su trinchera de impunidad, al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro”. Según el mandatario, insistirán en la destitución de Porras “por la vía legal” porque “amenaza a la democracia”.

Seguridad

El mandatario destacó como logros la desarticulación de 39 estructuras criminales, de las cuales 22 estaban dedicadas a la extorsión.

"El ataque a las extorsiones y a otros delitos ha permitido una reducción en la tasa de homicidios del 13 por ciento, comparada con el mismo período en los años de 2022 y 2023. En otra forma de verlo, hemos evitado la pérdida de 122 vidas humanas en lo que va del año", dijo.

Dudoso: La reducción en la tasa de homicidios no se puede atribuir directamente a acciones de los últimos 100 días, ya que ha sido sostenida desde 2021, de acuerdo con diversos tanques de pensamiento que hacen análisis de las cifras de la violencia homicida en el país.

Pero eso sí, en febrero de 2024, se destaca que los homicidios registraron la cifra histórica mensual más baja. Fueron 156 homicidios versus los 227 de enero del corriente año. La tasa bajó del 16.7 a 16.2 por cada 100 mil.

Deporte olímpico

El mandatario destacó su intervención para que el deporte olímpico fuera de nuevo admitido en el Comité Olímpico Internacional.

"Hicimos un esfuerzo consistente en volver a poner el nombre de Guatemala en el mundo, con honor y dignidad. Nuestra gestión con el Comité Olímpico Internacional permitirá a nuestro pueblo ver su bandera en los Juegos Olímpicos de París portada con orgullo por nuestros atletas", destacó.

Verdadero: Aunque el lío legal entre dos planillas que se disputaban el control del Comité Olímpico Guatemalteco llegó a la Corte de Constitucionalidad nunca se resolvió por esta vía. Fue durante un periplo oficial a Europa en el que Bernardo Arévalo se reunió con dirigentes del Comité Olímpico Internacional y logró que se levantara la suspensión del deporte olímpico guatemalteco para participar en los Juegos Paris 2024. El anterior comité ejecutivo presidido por Gerardo Aguirre asumió de nuevo el poder de la gestión deportiva olímpica nacional.

Incendios forestales

En estos 100 días de gestión, Arévalo identificó como logro el haber combatido incendios forestales en una temporada más agresiva que la del año pasado.

"Nos hemos enfrentado a una de las temporadas de incendios más fuertes en la historia de Guatemala", aseveró.

El mandatario reconoció el trabajo de las instituciones de emergencia porque "en estos cuatro meses, nuestro país ha tenido 686 incendios más que en el mismo periodo de 2023, un incremento del 69%".

Verdadero: De acuerdo con el informe que comprende los registros de incendios entre 1999 y 2024, la Temporada de Incendios Forestales 2023-2024 al 16 de abril contabilizaba mil 550 incendios, de los cuales mil 174 han sido reportados como forestales y 376 no forestales.

Los departamentos con mayor registro de siniestros son Guatemala con 270 (149 forestales y 121 no forestales); Quiché, 215 (188 forestales y 27 no forestales); Huehuetenango, 148 (128 forestales y 20 no forestales); Petén con 143 (114 forestales y 29 no forestales) y Jalapa con 96 (79 forestales y 17 no forestales).

Por estas circunstancias son más 18 mil hectáreas afectadas por los incendios. Huehuetenango el departamento con mayor registro de hectáreas afectadas, con 7 mil 955.

Salud

El presidente de la República mencionó avances en el abastecimiento de los hospitales, ya que al inicio de su gestión las existencias de medicamentos e insumos estaban en niveles bajos, debido a la falta de pago a proveedores. La deuda ascendía a Q733 millones. Para el 20 de marzo ya se había cancelado el 66%, esto permitió el despacho de productos a los centros asistenciales.

Dudoso: a la fecha el Hospital General San Juan de Dios, Santa Bárbara, Jutiapa y Federico Mora no han logrado llegar a un nivel de existencias adecuado, según declaraciones de la viceministra de Hospitales, Linda Valencia, el pasado lunes.

Como resultado de su gestión Arévalo mencionó la “contención” del brote del Guillain-barré, pues desde el 10 de marzo no se reportan más casos, que suman 87 y cinco fallecidos. Además, de asegurar medicamento para estos pacientes.

Dudoso: A la fecha, las autoridades no tienen claridad de qué originó el brote de la enfermedad neurológica aguda, aunque se menciona como una de las posibles causas el agua contaminada, por ello, el Ministerio de Salud apercibió a 18 municipalidades de los lugares en donde registraron casos, para que garanticen la calidad del recurso.

Por otro lado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) prestó 125 viales de inmunoglobulinas a hospitales de la red pública que no tenían el medicamento, los cuales aún no han devuelto.

EDUCACIÓN

Bernardo Arévalo mencionó como uno de los logros de 100 días de gobierno en el área de Educación la sustitución del Seguro Médico Escolar -se pagó al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) Q843 millones en cuatro años- por el Programa de Salud Escolar, cuya atención a más de 3.1 millones de estudiantes del sector oficial debe ser cubierta por los servicios de salud pública.

Dudoso: Son más de 35 mil consultas las que se han atendido desde que el programa se instituyó el 1 de marzo, sin embargo, padres de familia han señalado que la atención en los servicios de salud es limitada y tardía, pues deben esperar varias horas para ser evaluados por un médico. También que hay desabastecimiento de medicamentos, y que salen con una receta en la mano, lo que no resuelve su necesidad. Además, el presupuesto que el Ministerio de Salud requiere para implementar el programa no ha sido trasladado.

Durante la época lluviosa, en la cancha de la escuela Bicentenario en Escuintla se empoza el agua, debido a que el área está desnivelada. (Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

Desarrollo social

Arévalo destacó en su discurso que “el MIDES está formalizando el registro social de hogares, con el que vamos a mejorar la focalización y aumentar la efectividad de los programas sociales, erradicar el clientelismo y discrecionalidad, y llegar a las personas más vulnerables del país”.

Dudoso: El registro nacional de hogares se levantó con apoyo internacional en el 2021 en 21 municipios priorizados a manera de plan piloto. En estos primeros 100 días la cartera institucionalizó la iniciativa, pero aún están pendientes de desarrollarse las fases dos y tres que sumarán otros 33 municipios en total para obtener los datos socioeconómicos de los pobladores.

Esto con el fin de mantener una lista o catálogo de las familias de las localidades para la implementación de diferentes programas o iniciativas sociales.

Gabinete y Congreso

Arévalo destacó que se constituyó un gabinete con la mayor participación de mujeres en la historia del país. Ministras y viceministras toman hoy decisiones trascendentales para el pueblo de Guatemala.

Dudoso: Es verídico que el gabinete de Arévalo es el que más mujeres integra como titulares de una cartera. Cuando fue anunciado el gabinete siete mujeres, pero días antes de la toma de posesión Anayté Guardado, quien fue designada a Energía y Minas, declinó del cargo, en su lugar se nombró a Victor Hugo Ventura.

Hace algunas semanas, también la ministra de Ambiente, María José Iturbide, fue destituida por uso indebido de automóviles del Estado. En su lugar lo ocupó Patricia Orantes, quien solicitó licencia al Congreso para ausentarse de su curul para fungir como ministra.

Así mismo se destacaron diversas leyes que se han aprobado en el Congreso. Sin embargo, luego de 100 días el Ejecutivo no ha enviado la ampliación presupuestaria de este año, la cual insistieron en que sería necesaria.

Por otro lado, derivado de los incendios forestales y no forestales, el Consejo de ministros decretó Estado de Calamidad, el cual no fue aprobado por los diputados por falta de consensos con el oficialismo.