Algunas de las asociaciones de veteranos militares anunciaron el bloqueo de puertos, aeropuertos y aduanas del país, así como de las principales carreteras, a partir de la próxima semana. Esto como una medida en contra del gobierno de Bernardo Arévalo, porque no les han hecho efectivo el beneficio de Q1 mil, mensuales, que corresponde al programa de Desarrollo Integral.

Debir Jonás Méndez, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Sangre Verde, dijo que les deben tres meses de Q1 mil para cada veterano.

“Si el gobierno no cumple, vamos a tomar medidas duras, porque si no es así, el gobierno no cumple con lo que dice la ley, nos deben pagar Q1 mil al mes. Vamos a cerrar el país, hasta que nos paguen, si no quieren pagar, vamos a mantener cerrado hasta que depositen”, afirmó Méndez.

El entrevistado indicó que el Ministerio de Finanzas les ha dicho que no cuentan con los recursos financieros para hacerles el pago.

“Pero, nosotros sabemos que el gobierno anterior dejó un presupuesto para que nos pagaran”, agregó.

Sin lograr consensos

Enrique Ajcalom, presidente de la Asociación Militar Unidos por la Dignidad (Amudi), explicó que han sostenido reuniones con diputados, así como con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y de Finanzas Públicas (Minfin), pero no han llegado a ningún acuerdo.

“Ya se agotaron las instancias, con las mesas técnicas y de diálogo, ya no hay otra opción para el veterano, más que levantarse”, añadió.

Ajcalom, detalló que a partir del 26 de junio “cerrarán” el país. “Se va hacer el bloqueo a nivel nacional”.

Los puntos de bloqueo

De acuerdo con el veterano de guerra, realizarán manifestaciones y bloqueos en los siguientes puntos:

Edificio del Ministerio de Finanzas

Aeropuerto de Petén

Ruta de Machaquilá y El Naranjo, Petén

La Ruidosa, Izabal

El Rancho y el cruce a Sanarate, El Progreso

Cumbre El Rancho, Zacapa

Cruce de San Julián, Cobán

Cumbre de Santa Elena, Salamá

Aldea Xinaxoj, Huehuetenango

Ruta Interamericana, Quetzaltenango y Totonicapán

Cocales, Mazatenango

Kilómetro 60, Escuintla

Tecún Umán, San Marcos

El Boquerón, Santa Rosa

San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez

Las Trampas, Quiché

Godínez, Sololá

Puente Castillo Armas, Retalhuleu

Cruce a Sanarate, Jalapa

Patzicia, Chimaltenango

Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa

El Florido, Chiquimula

Finanzas depende de ampliación presupuestaria

Al respecto, se consultó al Ministerio de Finanzas sobre las acciones que tomarían ante las exigencias de los militares retirados. Sin embargo, respondieron con un video que publicó la cartera en sus redes sociales, donde se comunica que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos y del ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, recibieron a representantes de los veteranos militares.

En la publicación, Pinto declaró que “están pendientes de la ampliación presupuestaria que el Congreso debe aprobar, porque en él se incluyó el espacio presupuestario correspondiente, para hacer los pagos”.

Sobre el programa social

El programa de Desarrollo Integral, otorga un incentivo a personas que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno.

La Ley Temporal de Desarrollo Integral, contempla un desembolso mensual de Q1 mil por cada exmilitar inscrito durante 36 meses – un total de Q36 mil - por realizar actividades de reforestación en coordinación con el Marn.

La condición para ser parte del programa era haber prestado al menos 18 meses de servicio militar entre 1960 a 1996.

*Con información de La Red Noticias