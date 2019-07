Viceministros desconocen si acuerdo firmado con EE. UU. debe ser aprobado por el Congreso

Autoridades del Organismo Ejecutivo no precisan cómo se financiarán las acciones del acuerdo migratorio firmado con EE. UU. la semana pasada y se limitan a indicar que no se comprometerá a Guatemala con algo que no pueda cumplir.