Hace unos días trascendió una denuncia sobre la presencia de larvas en recipientes con escabeche dentro de un puesto de venta de comida en la Feria de Jocotenango; evento que se realizará hasta el próximo 18 de agosto.

De esa cuenta, el lunes 12 de agosto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acudieron a la zona ferial habilitada en la Avenida Simeón Cañas para verificar la denuncia que trascendió por los gusanos en el frasco de escabeche.

Según apuntaron las autoridades, en el momento se recabaron muestras de varios alimentos, que posteriormente fueron llevados al Laboratorio Nacional de Salud para que se analizara su calidad.

De acuerdo con información actualizada al 15 de agosto por parte de la Unidad de Comunicación Social del MSPAS, las investigaciones de laboratorio tomarán cerca de dos semanas, ya que no se pueden acelerar, debido debe realizar el cultivo de las muestras y analizarlas.

Frente a la atención que ha generado este caso en redes sociales, es importante saber cuáles son las condiciones de salubridad que establece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social frente a la distribución de alimentos en varios espacios públicos.

El Acuerdo Gubernativo 249-2002 -Reglamento para la autorización y control sanitario de establecimientos preparados y bebidas no alcohólicas, en mercados, ferias y en la vía pública-, establece en el Artículo 25 -Ausencia de insectos y roedores-, que los establecimientos deben estar libres de insectos u otros animales que puedan "contaminar o alterar" los alimentos.

La Unidad de Comunicación Social del MSPAS enfatiza que aún cuando la Feria de Jocotenango es un evento administrado por la Municipalidad de Guatemala, los comerciantes que ofrezcan alimentos en la misma deben resguardar una constancia de manipulación de alimentos.

Esta se obtiene a partir de la adquisición de la tarjeta de salud que se otorga luego de presentar una constancia de exámenes de laboratorio y la tarjeta de pulmones.

Posteriormente, las personas que opten por la constancia de manipulación de alimentos, también deben participar de una charla sobre el mismo tema que realiza el MSPAS. De acuerdo con la unidad de Comunicación ministerial, la inducción toma medio día y el trámite para obtener la constancia es gratuito.

Por otro lado, también es necesario que los vendedores cuenten con licencia sanitaria, que es un documento expedido por el Departamento de Regulación y Control de Alimentos del MSPAS mediante el cual se autoriza el funcionamiento de los establecimientos de alimentos y bebidas.

Se trató de obtener información por parte de la Dirección del Comercio Popular, encargada de administrar y coordinar ferias y rezados para conocer los requisitos sanitarios que se solicitan a los comerciantes de alimentos en la Feria de Jocotenango desde la dirección, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta del representante de la unidad.

Recomendaciones para ir a la feria

De acuerdo con la Unidad de Comunicación Social del MSPAS, se recomienda a los visitantes de la Feria de Jocotenango tener en mano alcohol en gel y que constantemente limpien sus manos.

Sugieren verificar que cada negocio de alimentos tenga a la vista su licencia sanitaria y tarjeta de manipulación de alimentos.

Asimismo, recomiendan consumir en lugares donde se procure el uso de redecillas por parte de las personas que preparan los alimentos o bebidas.

Iris Cotto, jefe del Centro de Asesoría en Alimentación y Nutrición, de la Universidad de San Carlos, comenta que en cualquier espacio de alimentación se debe tener cuidado, sin embargo se debe prestar atención a la forma en la que se manipulan los preparados, como por ejemplo, cuando se utilizan guantes.

Estos cuidados podrían evitar una infección bacterial, subraya Cotto. La entrevistada agrega que también es relevante que los comensales tengan sus manos limpias siempre, en especial cuando se ingieren comidas ambulantes.

Sobre los gusanos en escabeche

De acuerdo con el MSPAS, tomará varios días para que las investigaciones de laboratorio revelen qué son los gusanos en el frasco de escabeche del puesto de comida que se hizo viral en redes sociales.

Ante la pregunta sobre cómo pueden crecer especies de larvas o gusanos en preparaciones como el escabeche, el ministerio ha respondido: "Pueden crecer, sobretodo en productos que no estén protegidos (que no tengan tapadera, cedazo, etc.) y que tengan contacto directo con moscas principalmente".

Ciclo de vida de una mosca. (Foto Prensa Libre: Cortesía Unidad de Comunicación Social del MSPAS)

"Recordémonos que insectos como las moscas ponen sus huevos en materia orgánica como la comida y de esos huevecillos luego eclosionan larvas, que es lo que vemos en el vídeo", argumenta la respuesta del ministerio.

Desde el MSPAS se explicó que la acidez del vinagre suele proteger al escabeche, pero al no estar "protegido completamente sí es susceptible a ser contaminado".