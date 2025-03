Permisos para importar alimentos y medicinas tardan 20 días con multas de US$90 diarios

Nuevos retrasos en trámites de diversas entidades han encarecido la importación de materias primas y productos terminados, según Raúl Bouscayrol, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Edwin Curtidor, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó que los puertos suelen otorgar de cinco a nueve días de gracia para realizar todas las gestiones necesarias y retirar los productos. No obstante, detalló que, una vez vencido ese plazo, en promedio las empresas deben pagar alrededor de US$90 por día.

El funcionario confirma que, actualmente, las aduanas se encuentran casi al 100% de su capacidad en cuanto al límite de contenedores. Algunos de estos permanecen estancados entre 15 días y un mes. Lo que nos indican —señaló Curtidor— es que todavía tienen en proceso algún requisito. Agregó que, en general, los argumentos sobre la tardanza en retirar la mercancía se relacionan con que el proceso en otras áreas aún es manual en muchos casos, por lo que la emisión de los permisos requeridos resulta más tardada.

Dentro del estudio que la SAT ha realizado para entender los atrasos registrados desde septiembre de 2024, los requisitos pendientes más mencionados provienen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), así como del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en lo relativo tanto a medicamentos como a alimentos.

Por otro lado, Curtidor indicó que no todos los actores involucrados en la cadena de procesamiento de importaciones cuentan con la modernización adecuada para agilizar los trámites. También nosotros debemos tener interoperabilidad, y al no estar ellos al mismo nivel que nosotros, el proceso se dificulta —argumentó Curtidor—, quien explicó que esta situación se presenta tanto en el sector privado como en el público.

De 48 horas a 20 días

El año pasado, el intendente recordó que se sobrepasó la capacidad de la aduana en un 160%. Esto, según Curtidor, supone un atraso para recibir los contenedores entrantes, ya que la grúa no los puede extraer. Primero debe retirarse la carga pendiente para luego comenzar a mover la nueva, explicó Curtidor.

Mariela Méndez, jefa de importación de una cadena de restaurantes en Guatemala, señaló que los permisos provenientes del MSPAS solían tramitarse en dos horas. Sin embargo, Leslie Cutzal, jefa del Departamento de Regulación y Control de Alimentos del MSPAS, argumentó que el proceso dura dos días. No obstante, a partir del presente año se comenzaron a registrar demoras de hasta 15 días, relató Méndez. A ello contribuye Bouscayrol, quien aseguró que se ha registrado una demora de entre 15 y 20 días en el proceso de estos trámites.

Por su parte, Cutzal destacó que el tiempo de cada trámite depende de posibles rechazos o de la falta de papelería, lo cual puede aumentar la espera para la emisión del permiso. "No va a depender de nosotros como ministerio la emisión del certificado", sentenció Cutzal.

Curtidor indicó que hay diversos motivos por los cuales se presentan problemas en el retiro de la mercancía: A veces es por la falta de tiempo, que también atrasa el despacho. También influyen factores como el tráfico, el estado de las carreteras, entre otros, detalló el intendente. Además, mencionó la falta de pilotos como otra causa principal.

Retrasos en trámites

Según Méndez, al comenzar a experimentar los atrasos en la entrega de los permisos, cuestionó a Salud, donde le informaron que el problema se debía a una falla en la interconectividad con los bancos para la emisión del recibo que se utiliza en el trámite. Como consecuencia, el ministerio colapsó durante tres días —el 10, 11 y 12 de marzo, añadió Méndez,—. Pero no ha mejorado después del 13 de marzo, mencionó Méndez,, quien recalcó que los problemas se registran desde enero.

No obstante, según Cutzal, los permisos tramitados de forma manual actualmente se procesan en un promedio de tres días, mientras que los electrónicos se gestionan en un máximo de dos.

Por su parte, Méndez indicó que este no ha sido el único trámite en el que han experimentado retrasos. La jefa de importación mencionó el registro de alimentos, necesario para el ingreso de nuevos productos al país. “Anteriormente se tardaban en emitirlos alrededor de dos meses. Ese era el tiempo que llevábamos. Ahora se están tardando hasta seis meses”, destacó Méndez, quien agregó que actualmente buscan emitir el nuevo registro antes del vencimiento, lo cual implica desperdiciar un año completo de los cinco que se otorgan.

Cutzal aseguró, en respuesta, que en el MSPAS los registros sanitarios de bajo riesgo se procesan en 20 días. Aunque informó que anteriormente se tardaban entre una y dos semanas. El cambio, según explicó, se debe a que la carga de expedientes ingresados sobrepasó el 400%, debido a la falta de una plataforma que impide cobrar el trámite correspondiente.

Problemas en las importaciones

Lo más difícil para nosotros es decirle a los compradores que no hay un producto, porque es un cliente que tal vez ya no regrese, externó Méndez, al ser consultada sobre los efectos de no poder concretar las importaciones en los tiempos deseados.

Además, Méndez señaló que, debido a los atrasos, se ha incurrido en gastos con las navieras. Indicó que debe pagar US$180 diarios a las navieras que transportan los productos, como consecuencia de las demoras.

Los productos perecederos generan mayores complicaciones, ya que impactan en el tiempo de vida en los puntos de venta y, por lo tanto, en el consumidor final, destacó Bouscayrol. Además, indicó que deben tomarse en cuenta otros gastos, como almacenaje, despacho aduanero, fletes e incumplimientos de compromisos contractuales con clientes y proveedores.

Para Bouscayrol, estos problemas se derivan de la falta de recurso humano y de la implementación de nuevos criterios de análisis, sin que exista conocimiento previo por parte del cliente. Agregó que muchos de los trámites aún se realizan con expedientes físicos y no de manera digital, lo cual afecta tanto el proceso como el tiempo de atención de las solicitudes.

Es necesario simplificar los trámites y digitalizar los procesos, tanto para cumplir con la ley vigente como para realmente aportar a la competitividad de las empresas y del país, sentenció Bouscayrol, en referencia a la Ley para la Digitalización de Trámites Administrativos, vigente desde 2021.

Próximos trámites digitales

Según Cutzal, la plataforma digital para los trámites podría lanzarse oficialmente en el transcurso de este cuatrimestre, aunque destacó que aún no se cuenta con una fecha exacta de inauguración. No obstante, indicó que ya se han habilitado varios procesos, entre los cuales se incluyen los siguientes: