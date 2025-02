La pequeña empresa de mantequilla de maní que esperó 8 años por una licencia para operar

La lentitud en el proceso de los trámites no es algo nuevo, no obstante, experto destaca la tardanza en ministerios que están colapsados por la cantidad de trámites ingresados debido a la falta de cobro.

En diciembre de 2024, Veronica Rosales, fundadora de GranMa, el emprendimiento asentado en Chimaltenango que produce mantequilla de maní artesanal desde el 2011, ingresó una nueva solicitud al MSPAS: el registro sanitario, puesto que este es el trámite siguiente para ingresar al mercado de alimentos. Desde el momento en el que realizó el trámite, no ha recibido respuesta.

La empresa desde hace ocho años busca iniciar su producción. Pero fue en diciembre de 2024 que logró dar el paso final para operar de manera formal: la licencia sanitaria. Esta historia la cuenta María Tuyuc, presidenta de la Red Global de Empresarios Indígenas. Esto demuestra la lentitud de los trámites en Guatemala y la falta de condiciones para las empresas en el área rural que buscan iniciar sus operaciones en la formalidad.

Según el catálogo de trámites publicado por la página web de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, el tiempo de respuesta para alimentos de bajo riesgo debería tardar entre dos a cuatro semanas, mientras que para alimentos de alto riesgo debería ser en 4 semanas. “Lo que pasa es que el registro va amarrado con la licencia. A mi de nada me sirve tener la licencia si yo no tengo el registro sanitario del producto”, expresó Rosales, quien agregó que espera que le otorguen dicho registro a finales del mes de febrero o mediados de marzo de 2025.

La tardanza de entrega de las licencias no es algo nuevo, como demuestra el ejemplo de la productora de mantequilla de maní. No obstante, en la actualidad se han ralentizado más los tiempos debido a las consecuencias de la saturación de solicitudes en todas aquellas entidades que, de acuerdo a la Ley de Simplificación y Digitalización de Trámites, no pueden cobrar sus servicios.

Así lo explicó Salvador Paiz, presidente de Funsepa: “De la noche a la mañana los trámites se volvieron gratuitos en estos ministerios y entonces tenemos una complejidad adicional que tenemos un volumen inmanejable de solicitudes que están ingresando a esos ministerios que de por sí, ya estaban colapsados en sus capacidades”.

Un círculo "vicioso"

Según Rosales, la complicación que tuvo para obtener la licencia sanitaria se debe a la cantidad de dinero que se debe invertir en la planta de producción. Y mientras se busca la aprobación para iniciar a operar, las ventas están limitadas: “en ciertas tiendas exigen los requisitos, por ejemplo el registro sanitario”, aseguró Rosales, quien mencionó que a partir de la falta de los mismos no ha logrado involucrarse de lleno al mercado.

Para Tuyuc, lo que le hacía falta a la empresaria era un laboratorio para que le concedieran la licencia. “Eso puede implicar hasta una inversión de Q2 millones, tomando en cuenta el terreno, la construcción del laboratorio, equipamiento, entre otros”, explicó Tuyuc. Debido a la falta de dicha licencia, la empresaria tuvo que parar, por ocho años, su producción de mantequilla de maní y, según Tuyuc, crear un nuevo modelo de negocios para continuar con su actividad económica.

Tuyuc mencionó que los requisitos también tienen que ver con las condiciones que necesita el empresario para poder cumplir con toda la normativa legal. Según Rosales, mientras consigue todo lo necesario, le toca buscar tiendas pequeñas en donde los requisitos no sean tan exigentes y le dejen vender sus productos. Esto al final, señaló Rosales, desemboca en menos ingresos que le impiden llegar a sus metas para conseguir lo que hace falta para que le aprueben la licencia.

Trámites gratuitos: mayor costo

Alrededor de las 250 empresas que apoya la Red Global de Empresarios Indígenas, solamente el 15% logra formalizarse, externó Tuyuc. La presidenta de dicha organización detalló que en sus registros, analizaron que la licencia sanitaria en un proceso normal, se tarda en procesar alrededor de tres meses. “Y eso es cuando todo está en regla”, aseguró Tuyuc.

La cantidad excesiva de trámites en proceso dentro de ministerios como el de Salud desemboca en el alargamiento de todas las solicitudes, externó Paiz, quien reiteró que el volumen es inmanejable actualmente. Asimismo, resaltó que a partir de esto, trámites que antes tomaban 15 días, ahora duran un mes, o sea el doble.

Esta lentitud no afecta solamente a las pequeñas empresas rurales, sino también a las grandes compañías. Paiz destacó que el ingreso de contenedores en puertos está experimentando importantes retrasos, asimismo, se han retrasado los registros de nuevos productos, entre otros. “Las empresas navieras por cada día de atraso, están cobrando arriba de Q1 mil a Q1 mil 500”, argumentó Paiz, quien señaló que esto se traduce en un aumento de costos en los productos que viajan en el contenedor.

Sin conexión ni recursos

La empresaria que produce mantequilla de maní es solo un ejemplo de lo que suele suceder con las empresas asentadas en áreas rurales. Según Tuyuc, solicitar la licencia sanitaria y de impacto ambiental ha sido una travesía para mujeres que tienen restaurantes, producciones de mermelada o licor.

Tuyuc también señaló que uno de los problemas que aquejan a los empresarios que habitan en las zonas rurales es el acceso a la tecnología e internet, cuando los trámites ya son digitales. “Si no se logra en una ocasión, si no se tiene acceso a internet, hay que repetirlo una y otra vez. Entonces eso de alguna manera se vuelve caro para la gente”, informó Tuyuc.

Por otro lado, Tuyuc recordó que las licencias sanitarias cuestan alrededor de Q1 mil 800 y si se cuenta con diferentes productos, se necesitan diversas licencias. Esto quiere decir, según Tuyuc, que además del trámite global de las empresas, se debe realizar uno por cada producto, dando paso a una inversión considerable. Tuyuc también destacó la solicitud de documentos innecesarios en la tramitología de las licencias.