“71 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en 2023 y solo se ha investigado el 30 % de estos asesinatos“, subrayó el alto comisionado durante el evento celebrado en Ginebra.

“Cuando perdemos a un periodista, perdemos los ojos y los oídos al mundo exterior“, aseguró Türk, quien defendió que, aunque es fundamental celebrar el valor de la verdad en jornadas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, también lo es “proteger a las personas que trabajan valientemente para descubrirla”.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU reconoció también la labor de los caricaturistas, los cuales, aseguró, “tienen con sus obras una extraordinaria capacidad para poner de relieve el impacto de los derechos negados, pero también la promesa de los derechos concedidos”.

Disinformation is deepening divides, fueling crises around the world; while free press is under attack. Just last year, 71 journalists killed, 320 imprisoned. #WorldPressFreedomDay is a chance to stand for truth, protect those bravely working to uncover it & counter oppression.

El evento, celebrado en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, concluyó con la entrega del Premio Kofi Annan al Coraje en la Caricatura 2024, que la asociación suiza Freedom Cartoonists Foundation otorga anualmente a dos caricaturistas para reconocer sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

