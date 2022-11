¿Afectará la tormenta subtropical Nicole el lanzamiento de Artemis I que lleva piezas guatemaltecas?

De acuerdo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., la tormenta subtropical Nicole impactará en Florida a partir de la noche de miércoles 9 de noviembre, y lo hará casi como un huracán de categoría uno en la escala Saffir Simpson y con el centro Kennedy dentro del cono de posible trayectoria.

El anuncio se da luego de que la NASA efectuara el viernes el lento traslado del enorme cohete y la nave Orión desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, en inglés) hasta la plataforma de lanzamiento desde la que partirá la misión lunar Artemis I el 14 de noviembre.

El desplazamiento duró casi 9 horas para apenas recorrer un trayecto de 6.8 kilómetros (4.2 millas), durante el cual el cohete, con una altura superior a un edificio de 30 plantas (322 pies o 98 metros), fue trasladado a bordo de un gran vehículo oruga con motor diésel.

La NASA ha tenido que retrasar tres veces la partida de la misión, dos por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. La anterior fecha para el lanzamiento era el 27 de septiembre, pero debió ser retrasada debido a la llegada del huracán Ian a Florida.

El cuarto intento de lanzamiento se hará el 14 de noviembre y la ventana para el despegue de 69 minutos se abrirá a las 12.07 hora local (17.07 GMT).

Si no hay contratiempos, la nave Orión hará un viaje sin tripulación de 25 días y medio que concluirá el 9 de diciembre, cuando caiga en el océano Pacífico.

On November 14, NASA is set to launch the uncrewed #Artemis I flight test around the Moon and back.

But, why are we going, and what is this mission about? Read on for a basic refresher: https://t.co/dXAMIgDB5P pic.twitter.com/UWn8P6k0VX

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 3, 2022