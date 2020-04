“Andate que nos vas a contagiar”: vecinos buscan echar a los médicos y enfermeros que atienden la emergencia del coronavirus

Dentro de sus apartamentos, cientos de argentinos aplauden para expresar su gratitud a los trabajadores de la salud todas las noches a las 9 p.m. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicás a la salud, andáte del edificio que nos vas a contagiar a todos”, esa fue una carta que leyó Fernando Gaytán en el elevador del edificio de apartamentos donde vive.

Gaytán vive en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, Argentina y trabaja en una farmacia. Al ver la carta firmada por “tus vecinos”, le tomó una foto y la subió a sus redes sociales en forma de denuncia.

“Lo primero que hice fue llorar, fue como un puñal en la espalda”, cuenta Gaytán al diario La Nación después de hacer la denuncia al Ministerio Público.

Según relata el diario el periódico, este no es un hecho aislado ya que en distintas partes de la ciudad han aparecido mensajes amenazantes contra el personal de salud.

Gaytán, quien además estudia enfermería, dijo que entiende el miedo por el que pueden pasar sus vecinos, sin embargo, no justificó la amenaza. “Si tienen miedo que me vengan a ver y me consulten qué medicinas deben tomar”, agregó.

Una doctora que vive en el barrio Belgrano, también en Buenos Aires, recibió un mensaje similar de parte de sus vecinos que le advierten a no usar los espacios comunes, de lo contrario le iniciarán una causa penal.

“Se le intima a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes, así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escalera, acceder a terraza y demás elementos”, dice la carta dirigida a la médico.

La carta termina advirtiendo que sino hace caso al llamado, le imputarán los delitos y/u omisiones en que recayera.

A principio de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina y hasta el momento llevan 1 mil 133 personas contagiadas, de las cuales 36 han fallecidos.