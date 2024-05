En el percance, el autobús chocó contra otro vehículo, lo que provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó heridas a unas 40.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) el accidente ocurrió en la mañana cerca de Ocala, al norte de Tampa, cuando el autobús chocó de lado con una camioneta.

El autobús se salió de la carretera, atravesó una valla y se volcó, explicó la Policía.

Los trabajadores eran llevados a Cannon Farms, en Dunellon, para la cosecha de sandías.

Imágenes del canal Fox muestran el autobús volcado al lado de una cerca de madera y árboles.

La FHP confirmó la muerte de ocho personas y señaló que unas 40 más fueron trasladadas a centros médicos. Ocho de los heridos se encuentran en estado crítico, entre los que se encuentra el conductor de la camioneta.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y algunos se encuentran en “estado muy grave”, afirmó el oficial Patrick Riordan, de la Patrulla de Carreteras de Florida.

El conductor del autobús se encuentra entre los heridos graves, según el agente.

