Barco había salido de Guatemala: Hong Kong decomisa cargamento récord de cocaína oculto en un cargamento de malvaviscos

“No hay pruebas que demuestren que los estupefacientes estuvieran destinados a Hong Kong”, aseguró el funcionario, quien agregó que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los dos detenidos, de 19 y 24 años, permanecen bajo custodia policial por supuesto tráfico de drogas, un delito castigado con cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong.

El barco en el que se encontró la droga salió de Guatemala con destino a México pasando por Ecuador, Perú y Panamá, y tenía previsto hacer escala en Hong Kong antes de partir hacia Jordania.

Antes de la llegada del buque, el superintendente adjunto Alex Wong Kei-cheung, de la división de inspección de cargas en contenedores de la aduana, declaró que se estudiaron los documentos de embarque y se identificó un cargamento de tres contenedores que, según los documentos, transportaban malvaviscos.

Una vez el carguero atracó en la terminal de contenedores hongkonesa de Kwai Chung, el martes por la tarde, los inspectores subieron a bordo para examinarlos y descubrieron “paquetes de polvo blanco sellados al vacío” cuyas muestras “dieron positivo en cocaína”.

Hong Kong: Police and customs authorities have made a significant cocaine seizure, worth HK$390 million ($50.7 million), hidden in a #marshmallow shipment from South America. The drugs were found sealed in waterproof bags inside a shipping container.

1/3 pic.twitter.com/RwI6ndNrTD

— World Crime Intel (@WorldCrimeIntel) November 9, 2023