Candado en la boca: cómo funciona el dispositivo para bajar de peso que ha desatado polémica

El invento es considerado una nueva herramienta en contra de la obesidad; sin embargo, algunos críticos lo comparan con un instrumento de “tortura medieval”.

El dispositivo lo coloca un dentista y consiste en la incorporación de imanes y pernos de bloqueo en los molares superiores e inferiores del paciente, permitiendo que las mandíbulas se abran sólo dos milímetros.

El investigador principal, Paul Brunton, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, dijo que esto restringía al usuario a una dieta líquida sin limitar la respiración o el habla.

“Es una alternativa no invasiva, reversible, económica y atractiva a los procedimientos quirúrgicos”, consideró Brunton. “No hay consecuencias adversas con este dispositivo”, puntualizó. Los investigadores presumieron que habían “desarrollado un dispositivo de pérdida de peso pionero en el mundo para ayudar a combatir la epidemia mundial de obesidad”.

En un artículo publicado este mes en la revista British Dental, señalan que siete mujeres perdieron una media de 6.36 kilos cada una durante un ensayo de dos semanas con el dispositivo, llamado DentalSlim Diet Control. Los pacientes experimentaron algunas molestias iniciales, pero en general consideraron el dispositivo “tolerable”.

A diferencia de los alambres en la mandíbula, que eran una forma popular de restringir a las personas a dietas líquidas en la década de 1980, el DentalSlim tiene una liberación de emergencia en caso de que el paciente vomite o tenga un ataque de pánico.

El invento generó polémica en redes sociales, con algunos usuarios acusando a los investigadores de avergonzar a las personas obesas y cuestionando la ética del ensayo. Uno de los críticos lo calificó de “repulsivo y deshumanizado”, mientras que otro dijo que se corría el riesgo de afianzar hábitos alimentarios poco saludables.

“Tal vez, en lugar de desarrollar dispositivos de tortura, podrían investigar cómo la profesión médica falla sistemáticamente basándose en la anticuada e inapropiada escala de IMC (Índice de Masa Corporal)”, publicó un usuario. Los investigadores señalan en su artículo que el ensayo fue aprobado por un comité de ética y se llevó a cabo de acuerdo con directrices internacionales.

