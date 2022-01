Cheslie Kryst: el emotivo mensaje sobre las burlas y amenazas en internet escrito por la ex Miss EE.UU. antes de quitarse la vida

Luego de la trágica muerte de Kryst, salió nuevamente a la luz un ensayo que la ex Miss Estados Unidos escribió hablando sobre temas como el envejecimiento, los desafíos de las mujeres, su coronación como reina de belleza en 2018 y su experiencia siendo víctima de burlas y ataques en internet.

Cheslie Kryst escribió un ensayo para la revista Allure a principios de 2021 y profundizó en una de los temas que más polémica causó en su vida: su coronación como ganadora del certamen Miss Estados Unidos a sus 28 años.

La modelo estadounidense recordó en este texto que al ser coronada como Miss Estados Unidos a los 28 años, se convirtió en la mujer con más edad en la historia en ser proclamada ganadora de este certamen de belleza.

“Una designación que incluso la brillante corona de US$200 mil de perlas y diamantes de Mikimoto apenas podía aclarar para algunos fanáticos del concurso que inmediatamente empezaron a pedir que se redujera el límite de edad”, señaló en su ensayo.

Asimismo, la ex Miss Estados Unidos abordó el tema de la edad en las mujeres y su sentir ante la idea de cumplir 30 años.

“La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30 años’, me acobardo un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con la emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente hueco, como una mala actuación”, relató en este texto.

“Una mirada sonriente y con los ojos arrugados a mis logros hasta ahora me hace sentirme mareada por sentar las bases para más, pero cumplir 30 años se siente como un frío recordatorio de que se me está acabando el tiempo para importar a los ojos de la sociedad, y es exasperante”, añadió Kryst.

En su ensayo publicado en marzo de 2021, Cheslie Kryst también habló sobre su victoria en el certamen de Miss Estados Unidos y los constantes ataques recibidos en internet debido a su edad y aspecto físico.

“Mi desafío al statu quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi contextura muscular era en realidad un ‘cuerpo de hombre’. Y eso era solo por mi aspecto”, confesó.

La modelo estadounidense constantemente fue atacada por su forma de pensar y su negativa contra las políticas de inmigración de Donald Trump.

De igual manera, era partidaria pública del movimiento Black Lives Matters y participó en varias marchas de las protestas por la discriminación en EE.UU.

“No buscaba recolectar más premios o reconocimientos durante mi reinado. Más bien, alimenté la pasión que hizo que despertarse en la tierra valiera la pena: hablar en contra de la injusticia”, finalizó el ensayo.