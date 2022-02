Conflicto entre Rusia y Ucrania: 20 voces internacionales que piden el cese del conflicto bélico entre las dos naciones

Líderes Internacionales

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, indicó el 23 de febrero, un día antes de la operación militar en Ucrania, que Putin “había optado por una guerra premeditada que provocará pérdidas catastróficas”.

También respaldo en días posteriores su apoyo a la población ucraniana: “Las oraciones del mundo están con el pueblo de Ucrania mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”, mencionó el mandatario.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó en un comunicado su desconcierto ante los ataques de Rusia ante Ucrania, calificándolo como “Un ataque irresponsable y no provocado” y “una violación del derecho internacional”..

También llamó a la unidad para que “Rusia cese sus acciones militares de inmediato y repetar la soberanía territorial de Ucrania”.

Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea desde el año 2019, catalogó el ataque como injustificado. “Condenamos este bárbaro ataque y los cínicos argumentos utilizados para justificarlo”.

These events mark the beginning of a new era. Putin is trying to subjugate a friendly European country. He is trying to redraw the map of Europe by force. He must and he will fail. pic.twitter.com/ubVpcw0WNL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

De igual forma, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell mencionó que este episodio histórico es una de “lo más oscuros desde la segunda guerra mundial”.

Ante la decisión de excluir a Rusia de eventos masivos como Eurovisión y la UEFA Champions League, Borrell dijo que “Puede parecer irrelevante desde un punto de vista geopolítico, pero tiene impacto social”.

Glad to see the strong support from Latin America & the Caribbean for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. We stand together on the right side of history in the face of Russia’s horrifying attack on a sovereign country. Let’s join forces for a strong #UNGA resolution — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 26, 2022

La comunidad europea y los líderes de cada país también han manifestado sus comentarios y muestras de solidaridad ante la población ucraniana.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó su solidaridad con las víctimas del conflicto en su cuenta de Twitter, además de solicitarle a Rusia “el fin de sus operaciones militares de manera inmediata”.

El mandatario francés ya había entablado conversaciones con el líder del kremlin antes de los ataques militares. En una llamada telefónica le pedía que reconsiderara la decisión de ataque, sobre todo por las “graves sanciones” que Rusia tendría por parte de la Unión Europea.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, mencionó que “no hay ninguna justificación con respecto a esto, ésta es la guerra de Putin”, además de expresar “apoyo masivo” al presidente de Ucrania y a las naciones europeas vecinas como Polonia y Rumanía que puedan tener consecuencias colaterales del conflicto.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, aseguró que Rusia está “preparando la mayor guerra de Europa desde el año de 1945”, y apeló “a entender el coste humano que este conflicto puede ocasionar, tanto para los ucranianos como para los rusos”.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini. To the people of Russia: I do not believe this war is in your name. This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, también se expresó “Hemos condenado en los términos más enérgicos el ataque brutal e injustificado de Rusia contra Ucrania. El comportamiento de Rusia es la amenaza más grave para la seguridad euroatlántica desde hace décadas”.

También se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Jair Lapid, asegurando que se trata de una “violación al orden internacional”.

“Hay decenas de miles de israelíes y miles de judíos en ambos países, su seguridad es nuestra máxima prioridad”, aseguro el ministro.

De igual forma, el gobierno de África pidió a través de las redes sociales que se busquen alternativas para poder obtener una solución diplomática al conflicto.

América Latina

Varios líderes provenientes de Latinoamérica también han expresado su opinión con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, repudió las acciones de Vladimir Putin, cerciorándose de “seguir promoviendo el diálogo, que se detenga el uso de la fuerza y la invasión. No estamos a favor de ninguna guerra”.

“Estos hechos amenazan la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas”, así se declaró Iván Duque, presidente de Colombia en sus rede sociales.

“Nuestra solidaridad está con las víctimas y nuestro humilde esfuerzo por la paz”, estas fueron las palabras del presidente electo de Chile, Gabriel Boric.

Religión

No solo se ha visto reacciones de líderes políticos o de organizaciones gubernamentales. También ha habido comentarios que han venido de grupos o entidades que están alejados del campo político.

Este domingo 27 de febrero, el Papa Francisco ha expresado suma preocupación ante la escalada del conflicto y alentó a todos a una cadena de oración el 2 de marzo para pedir por la paz de Ucrania.

Renuevo a todos la invitación a vivir el 2 de marzo, miércoles de Ceniza, una Jornada de oración y ayuno por la paz en #Ucrania, para estar cerca de los sufrimientos del pueblo ucraniano, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el fin de la guerra. #OremosJuntos pic.twitter.com/vNqOrG1Tsr — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 27, 2022

“En estos días nos hemos conmocionado por algo trágico: la guerra. Una y otra vez hemos rezado para que no se tome este camino. Y no dejamos de hablar; al contrario, rogamos a Dios con más intensidad”, mencionó Francisco.

Deporte

El mundo deportivo también ha tenido a varios representantes que expresado sus deseos de que el conflicto acabe lo más pronto posible.

Los clubes de futbol del Chelsea y el Liverpool han mostrado muestras de generosidad en los partidos que disputarán este 27 de febrero, mostrando pancartas y mensajes que invitan a la paz y a que termine el conflicto en Ucrania.

Comunicado del club sobre el conflicto en Ucrania. pic.twitter.com/GlfLP2jrNn — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) February 27, 2022

💛💙 Chelsea y Liverpool mandan un mensaje al mundo, todos contra la guerra. Los colores de la bandera de Ucrania llenan las gradashttps://t.co/wqWpbuBLX4#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/LFA7RvjFQT — MARCA (@marca) February 27, 2022

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más famosos de la actualidad, publicó en su cuenta de Instagram una historia que llama a la paz entre todos.

“Necesitamos crear un mundo mejor para nuestros hijos. Recemos por la paz en el mundo”.

Josep Guardiola, Director Técnico del Manchester City, se ha pronunciado en rueda de prensa ante las dudas que ha tenido la prensa sobre su postura ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"How would you feel if someone attacked the UK?" "Innocent people pay the terrible price" Pep Guardiola delivers a powerful and moving statement when asked how Oleksandr Zinchenko is coping as Russian troop continue to invade Ukraine pic.twitter.com/rhSwQR9c7C — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 25, 2022

“Siempre la gente inocente tiene que pagar el precio de perder su vida por las decisiones de una sola, y es duro saber que no hemos aprendido absolutamente nada de experiencias pasadas”.

El jugador del Manchester City, Zinchenko, ha publicado en sus redes sociales un mensaje llamando a la unión y asegurando que “mi país pertenece a los ucranianos y nadie puede apoderarse de él”.

Actores

Finalmente, el mundo del entretenimiento también ha publicado varios mensajes pidiendo la paz entre ambas naciones y que se tenga como prioridad el bienestar de los ciudadanos.

Uno de los que más llamó la atención fue Javier Bardem, actor español que se le vio protestando el jueves en la embajada rusa en España.

🔴 DIRECTO | Un grupo de manifestantes, entre los que se encontraba el actor Javier Bardem, se ha reunido frente a la embajada rusa de Madrid para protestar por el ataque de Rusia contra Ucrania https://t.co/jdCaU5sfIV 📷 Rodrigo Jiménez (Efe) pic.twitter.com/o35ngBv7bc — EL PAÍS (@el_pais) February 24, 2022

Otra de las personalidades más importantes en el mundo cinematográfico que se ha pronunciado ante los conflicto es el actor Sean Penn.

Pero el actor realizó algo mucho más impactante, ahora mismo se encuentra en Ucrania realizando un documental del conflicto, asegurando que “contará toda la verdad” de los sucedido.

