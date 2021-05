Continúan atroces bombardeos: lanzan desde Gaza 850 cohetes que Israel responde con 500 bombardeos

Unos 850 cohetes cayeron en Israel o fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, informó el portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus.

Otros 200 cohetes se estrellaron dentro de la Franja de Gaza, indicó el portavoz.

Se trata de los disparos contabilizados desde las 18H00 (15H00 GMT) del lunes 10 de mayo, cuando el movimiento islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó la primera salva de cohetes hacia Jerusalén.

Los cohetes palestinos causaron la muerte de cinco personas y decenas de heridos en Israel, según la policía y los servicios de socorro.

Por su parte, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza causaron la muerte de al menos 35 palestinos, entre ellos 12 niños, y más de 230 heridos, según el último balance del ministerio de Salud del enclave palestino.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.

We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021