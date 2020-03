Coronavirus: más de cien empleados médicos de Boston están contagiados

Medios de comunicación internacionales informan que más de cien empleados de hospitales de Boston, Massachussets, EE. UU., han sido contagiados con el coronavirus covid- 19 al brindar atención a miles de pacientes.

El miércoles último, Massachussets reportaba mil 800 infectados, distribuidos en los centros de atención como Hospital Brigham and Women’s, Hospital General de Massachusetts y Boston Medical Center, entre otros.

Las medidas que han tomado autoridades de ese estado, como el cierre de escuelas o prohibición de reuniones, continúan para contrarrestar los contagios.

Algunos médicos han indicado en medios de comunicación que se han visto obligados a utilizar “con moderación” los suministros para evitar el desabastecimiento y quedar más expuestos a contraer la enfermedad.

Hasta este jueves 26 de marzo del 2020, Estados Unidos tiene reportados 76 mil 514 casos confirmados, mil 93 muertos y 619 pacientes recuperados.

The health and safety of our patients and frontline staff remains highest priority during this challenging time, but we need your help. We have emergent equipment & supply needs like N95 respirator masks. If you are able to donate, please visit: https://t.co/Vt6P50kS2b #COVID19 pic.twitter.com/4kMBOtE8P7

— BostonMedicalCenter (@The_BMC) March 26, 2020