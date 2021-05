Cuñado de “el Chapo” Guzmán quiere dejar la prisión antes de cumplir condena (por qué el Tribunal Federal le otorgó un amparo)

Omar Coronel, hermano de Emma y cuñado de "el Chapo" Guzmán, busca salir de prisión. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Inés Omar Coronel Aispuro, el cuñado de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, busca salir de prisión antes de cumplir con una condena y lo solicitó al Tribunal Federal de México.

Omar Coronel Aispuro es el hermano mayor de Emma Coronel, la espora del fundador del cartel de Sinaloa, México y según los informes oficiales, Omar fue capturado junto con su padre Inés Coronel Barrera, el 30 de abril de 2013 luego de un operativo de la Policía Federal en Agua Prieta, Sonora, México.

Cuando fue capturado, se le encontró varias armas de uso reservado del ejército, un arma de fuego tipo fusil y 20 kilos de mariguana. Pero fue hasta el 24 de enero de 2019, que el juzgado Noveno de Distrito en el estado de Sonora, México, lo encontró responsable de delitos contra la salud.

Según el reporte oficial, Omar Coronel recibió una pena de nueve años de cárcel por posesión de marihuana con fines de comercio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El cuñado de “el Chapo” está prisionero en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, en el estado de Oaxaca, México y terminará de cumplir la pena en 2022. Sin embargo, el hermano mayor de Emma Coronel, busca recuperar su libertad de manera anticipada.

De acuerdo con los reportes internacionales, Omar Coronel afirmó que cumple con todos los requisitos para salir de prisión este año.

Antecedentes

Según informes oficiales, no es la primera ocasión que Omar Coronel solicita revisión de su caso, pero las autoridades de la penitenciaria han negado su petición debido a que consideran que no es merecedor del beneficio por no tener buena conducta.

Los reportes revelaron que el cuñado de “el Chapo” ha pasado por dos correctivos disciplinarios durante los ocho años que lleva en la prisión de Oxaca.

En diciembre de 2020, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal confirmó una resolución que fue emitida el 24 de febrero de ese mismo año. Amparada por el juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, se reveló que la petición de Omar Coronel fue negada y que no gozaba de beneficios de libertad anticipada.

El cuñado de “el Chapo” insistió y el 19 de febrero pasado, solicitó otra audiencia con la misma petición, pero cinco días después se le negaron nuevamente los beneficios de libertad condicionada y anticipada.

El amparo

Pese a las constantes negativas de las autoridades, Omar Coronel interpuso recientemente un amparo y el titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, le concedió la protección de la justicia para que se revise su caso.

En la sentencia, Montalvo ordenó al Tercer Tribunal Unitario dejar sin efecto su resolución e indicó que se analice la legalidad del fallo de un juez y exige la revisión de buena conducta, para que Omar Coronel pueda gozar de libertad anticipada.

“Es importante establecer que los correctivos disciplinarios no deben ser el factor determinante para calificar el rubro de ‘buena conducta’ … debe analizarse de manera integral con los demás elementos sobre su reinserción, así como verificar que el sentenciado adecuó su actuar a las reglas de conducta en reclusión”, se explica en la sentencia.

De acuerdo con medios mexicanos, el caso se debe de supervisar por un Tribunal para que se pueda determinar si lo que solicita el cuñado de “el Chapo” le otorga la libertad anticipada que tanto anhela o bien, anexarla al expediente junto a otras solicitudes denegadas.