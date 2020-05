¿Un diario reveló por primera vez en 2003 el coronavirus? Verificamos por usted

La publicación periodística sí está relacionada con un tipo de enfermedad de coronavirus, pero no la covi-19.

Desde principios de mayo de 2020 se multiplican en redes sociales publicaciones que aseguran que el periódico argentino Clarín publicó el 17 de abril de 2003 un artículo sobre el nuevo coronavirus y sugieren que se trata del mismo virus originado en Wuhan en diciembre de 2019.

Aunque el artículo es auténtico y fue publicado en esa fecha, en realidad hace referencia al brote de SARS en 2002 y 2003, enfermedad causada por otro virus de la misma familia.

En Facebook y en Twitter circulan fotos del artículo en su versión impresa y enlaces a la versión digital. Este contenido también llegó al correo electrónico de AFP Factual. Las publicaciones incluyen etiquetas como “#FalsaPandemia” y “#BastaDeCuarentena”, entre otras.

Algunos usuarios se preguntan qué significa esta publicación de 2003, otros, en cambio, denuncian que es una evidencia de que el virus causante de la actual pandemia de COVID-19, el SARS-CoV-2, ya existía en aquel entonces.

“17 de marzo 2003. A comparación del pasado con el hoy. No inventamos noticias, no incitamos a la violencia,solo buscamos la verdad y transparencia. Cada quien vea,lea,analice y medite y no siga en el juego.no apoye a ha satan [sic]. (NOTICIA VIEJA VIRUS VIEJO YA FUE Combatido y SABEN COMO CONTROLARLO […]”, se lee en una de las entradas.

Una gran familia

En realidad, el artículo de Clarín hace referencia al SARS-CoV, un tipo de coronavirus causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) diferente al SARS-CoV-2 surgido en 2019.

“Un virus ‘hasta ahora desconocido’ es el agente que causa la neumonía atípica que ya contagió a 3.293 personas, de las cuales murieron 159. La identificación definitiva fue anunciada ayer por un equipo de especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, se lee en el primer párrafo.

Los primeros casos de SARS se detectaron en noviembre de 2002 en la provincia china de Guangdong. Desde entonces, como publicaba el propio Clarín en otro artículo, del 22 de marzo de 2003, los casos se multiplicaron, en particular en el Sudeste Asiático.

Sin embargo, como indica el periódico en el artículo ahora viral, el día anterior a la publicación, el 16 de abril de 2003, la OMS anunció que se había logrado identificar el virus causante de la enfermedad, al que se describe como “un nuevo patógeno, un miembro de la familia de coronavirus nunca antes visto en humanos”.

Según la definición de la OMS, “los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto ‎en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se ‎sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común ‎hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de ‎Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)”.

De acuerdo con la información en el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas típicos del SARS incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo y tos seca, entre otros. La mayoría de los pacientes desarrollan neumonía al cabo de unos días de contagiados.

El nuevo coronavirus surgido en China en 2019 provoca síntomas similares, pero se siguen investigando otros efectos del virus en el cuerpo humano, no solo en el sistema respiratorio sino también en el inmunitario y vascular.

Surgido en 2002, los últimos casos de SARS se registraron en 2004, dejando un saldo de más de 8.000 contagiados y 774 fallecidos. Al 15 de mayo de 2020 el COVID-19 ha provocado más de 4,4 millones de contagios en el mundo y más de 300.000 muertes.

El 5 de julio de 2003, la OMS declaró que el brote de SARS había sido contenido. Desde 2004 no ha habido nuevos reportes de esta enfermedad. Si bien se realizaron esfuerzos para conseguir una vacuna efectiva para prevenir el contagio del SARS-CoV, el virus desapareció antes de que esta se alcanzara. En el caso de la actual pandemia de COVID-19, hasta el momento no existe una vacuna contra el virus que la provoca, pero hay varias investigaciones en desarrollo.

En conclusión, el artículo del diario Clarín difundido en redes sociales es auténtico y fue publicado en 2003, pero hace referencia al virus del SARS-CoV, surgido en 2002, un tipo de coronavirus diferente al SARS-CoV-2 causante de la actual pandemia de COVID-19.