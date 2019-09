Donald Trump lanza su primer tuit en español e indigna a la comunidad inmigrante

Donald Trump gesticula durante su visita a la frontera cerca de San Diego, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

“NO MÁS, NO MÁS FALSO ASILO, NO MÁS ‘DETENER Y SOLTAR’, NO MÁS ENTRADA ILEGAL EN ESTADOS UNIDOS”, tuiteó este miércoles el presidente, levantando la indignación en la comunidad migrante.

De acuerdo con el diario Clarín, Trump lanzó este dardo mientras visitaba la frontera de Otay Mesa, en California, donde volvió a insistir en la necesidad de ampliar el muro fronterizo.

Durante su visita al tramo de la valla fronteriza al sur de California, el presidente señaló que la “tremenda emergencia nacional” que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y “cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo”.

Esa misma localidad fue visitada por el mandatario en 2018 para observar los ocho prototipos del nuevo muro que durante su campaña electoral prometió construir en las más de tres mil 200 kilómetros de frontera con México.

Sin embargo, en febrero de este año esos prototipos, que costaron unos US$3 millones, fueron demolidos por sorpresa sin que ninguno de ellos fuera elegido, aparentemente.

Es habitual que el mandatario estadounidense utilice su cuenta de Twitter para expresar sus desacuerdos, lo que le ha causado críticas.

En su visita a la frontera, Trump también elogió las acciones que México está emprendiendo para frenar la ola de migrantes, como el despliegue de la Guardia Nacional.

