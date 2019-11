El barrio La Villita de Chicago despide a don Fidencio, el anciano mexicano que conquistó con su carrito de paletas

Fidencio Sánchez a diario recorría las calles de Chicago en los veranos de los últimos 23 años. (Foto Prensa Libre: AP).

La historia de Sánchez, de 92 años, se dio a conocer cuando una persona compartió una foto suya en redes y la imagen mostraba que a pesar de su edad aún trabajaba.

Luego de conocerse su deseo de superación, se efectuó una campaña de recaudación de fondos que le permitió retirarse de esa labor al recibir 350 mil dólares (Q2.6 millones).

Univisión reportó que la Iglesia adventista del Séptimo Día del barrio de La Villita, Chicago, EE. UU. ha sido el lugar escogido por su familia para despedir a Don Fidencio, el famoso paletero mexicano que falleció el pasado miércoles 6 de noviembre.

“Cada día me canso más y ya no me da el cuerpo”, dijo el anciano en el 2016 cuando recibió el aporte.

Sánchez, originario de Chalcatzingo, Morelos, es recordado por ser una persona trabajadora y luchadora, pese a sus años.

La publicación añade que arrastrando los pies y un tanto encorvado se desplazaba Fidencio por las calles de Chicago, donde empujaba su carrito de helados.

Perseverancia

El anciano, que comenzó a vender paletas en 1993, intentó retirarse del negocio en el 2015, pero debido a la muerte de su única hija tuvo que retomar la actividad para mantener a su esposa y dos nietas.

Así lo vio en 2016 Joel Cervantes Macías, un habitante más de la ciudad que se sintió conmovido al ver al anciano mexicano.

Video del 2016

Cervantes se acercó al anciano, le compró 20 paletas, le dio $50 dólares (Q385) y se despidió con una bendición. También le hizo una foto y se le ocurrió utilizarla para iniciar la referida campaña de recaudación.

El miércoles último, el mismo Cervantes anunciaba en Facebook el fallecimiento del querido heladero.

