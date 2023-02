“El Chapo” Guzmán: cuál es el controversial corrido dedicado al narcotraficante que un alcalde mexicano cantó en público

Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez de García Salinas, fue captado en video mientras cantaba el narcocorrido JGL, el cual está dedicado a la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante el video se observa al funcionario mexicano interpretando esta canción en honor al ex jefe del Cártel de Sinaloa que saltó a la fama internacional de la mano de la banda La Adictiva.

Esta grabación, que fue tomada durante un evento nocturno, rápidamente se hizo viral en redes sociales y despertó el enojo e indignación de los pobladores de la ciudad a raíz de la ola de violencia que se vive en México desde hace tiempo atrás.

Después de la difusión de este controversial video, el alcalde Humberto Salazar, por medio de su cuenta de Facebook, salió a dar su versión de los hechos al asegurar que el material había sido grabado hace un año atrás e indicar que no se sabe la letra de esta narcocorrido.

“La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones, las desconozco. Mi vida como médico siempre ha sido transparente. Me duele darme cuenta de la podredumbre de algunos que se llaman políticos de carrera, esos que orquestan de las campañas negras, quienes se aprovechan de un puesto y de la gente”, indicó el alcalde en su defensa.

Se grava Cantando Un Alcalde rindiéndole Tributo al Chapo Guzmán. De que Partido crees que es .? Exacto de @PartidoMorenaMx Jerez, Zacatecas el alcalde morenista, José Humberto Salazar Contreras a grito abierto cantando NO SON IGUALES, SON PEORES @HijosDeMx #ElINEesMx pic.twitter.com/eYhNYYsQWH — El Yaqui!!! Por un pueblo unido (@yaqui23472138) February 19, 2023

¿Qué dice el narcocorrido “JGL”?

JGL, nombre inspirado en las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, es un corrido que relata la historia del conocido capo del narcotráfico y de sus hijos, “Los Chapito”, quienes actualmente siguen los pasos de su padre en el mundo del tráfico de drogas.

Este tema es interpretado por la banda La Adictiva, una de las agrupaciones más importantes del género regional mexicano, quien colaboró junto al compositor Luis R. Conriquez para crear una canción en honor a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de ser la primera ocasión en la que La Adictiva compone un narcocorrido, ya que la banda se caracteriza por sus canciones románticas, este peculiar tema ha sido recibido de manera positiva por sus seguidores.