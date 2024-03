Joaquín “El Chapo” Guzmán es conocido por ser uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia y a lo largo de su vida ha sido relacionado sentimentalmente con varias mujeres.

En 2009, el entonces jefe del Cártel de Sinaloa inició una fugaz aventura con Valeria Rubí Quiroz, joven mexicana de quien, de acuerdo a reportes, se enamoró de manera instantánea.

Durante esa época, Joaquín Guzmán Loera ya se encontraba casado con Emma Coronel, por lo que Valeria Quiroz fue su amante por más de dos años.

Con el fin de ganar su amor, “El Chapo” le regaló a “La Gringuita” una costosa colección de carros; sin embargo, días después de esta acción el capo del narcotráfico sorpresivamente desapareció de su vida.

Esta historia fue relatada por la propia Valeria Quiroz en una entrevista con el youtuber Gusgri, en donde también habló sobre el inicio de su amorío con quien en su momento era uno de los criminales más buscados del mundo.

La ex amante de Joaquín Guzmán Loera confesó que, durante su fugaz relación con el entonces líder del Cártel de Sinaloa, recibió tres carros: una camioneta, un sedán y un lujoso deportivo.

“‘Voy a mandar a comprar unos carros para usted, luego va y los recoge’, a buenos está muy bien amor, cuando voy yo a recoger los carros, que por cierto una persona dijo que me había regalado un carro y que yo lo quería cambiar, él me regaló, el carro que esa persona dijo, la camioneta, y otro carro, me regaló tres carros, a ninguno le hice el feo, yo no soy así, a ninguno”, mencionó Valeria Quiroz.

Además, “La Gringuita” reveló que los tres vehículos que “El Chapo” le regaló fueron un Cruze, un Corvette y una Cheyenne, todos de la marca estadounidense Chevrolet.

“Me entregaron un Cruze, un Corvette y una Cheyenne, pero yo agarré y me fui a Obregón y le escribí, me fui en el chiquito, en el Cruze y le escribí y le dije, mentira, me fui pasé Navidad y cuando llegó Año Nuevo, se estaba acercando y le escribí, me despedí”, relató.

Finalmente, Valeria Quiroz aseguró que le ofreció al narcotraficante devolverle los carros que le había regalado, pero él no los aceptó y se despidió agradeciendo el tiempo que compartieron.