“El Chapo” Guzmán: quiénes son “Los Chapitos” y por qué las autoridades ofrecen una recompensa millonaria por su detención

A lo largo de los años, “Los Chapitos” obtuvieron la reputación de ser jóvenes impulsivos, extremadamente violentos y con poca habilidad para continuar los negocios ilícitos de su padre.

Sin embargo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán lograron consolidarse en el mundo del narcotráfico y actualmente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece una recompensa de US$5 millones por información que conduzca al arresto de los dos hijos de “El Chapo”.

Joaquín “El Chapo” Guzmán estuvo casado en tres ocasiones y tiene 11 hijos reconocidos: cinco con su primera esposa, cuatro con su segunda pareja y dos con su actual esposa Emma Coronel.

A pesar de esto, no todos están relacionados con el tráfico de drogas y solamente algunos son conocidos por seguir los pasos de “El Chapo”.

Iván Archivaldo Guzmán, alias “El Chapito”, fue detenido en 2005 por lavado de dinero y fue recluido en el penal de Puente Grande hasta 2008, cuando salió en libertad por falta de evidencias en su contra.

De acuerdo al Departamento de Estado de EE. UU., Iván Archivaldo Guzmán, con la ayuda de su hermano Jesús Alfredo, “El Alfredillo”, asistió a su padre en el tráfico de droga hacia Centro y Sudamérica por varios años, siendo uno de los mayores distribuidores de droga de México.

Por otro lado, “Alfredillo” fue el primero de los hijos de “El Chapo” en ser ligado a un proceso penal debido a su vínculo con el narcotráfico. En 2009, el hijo de Joaquín Guzmán fue denunciado en Chicago y posteriormente en 2016 fue nuevamente vinculado al tráfico de drogas por el mismo tribunal.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022