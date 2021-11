El emotivo caso de un joven que le regaló un viaje en avión al hombre que lo cuidó cuando era un niño

“En 1996, perdí a mi padre. Como tal, mi madre tuvo que trabajar el doble para sostenernos. A veces pasaba semanas fuera de casa. Para asegurarse de que estaba recibiendo una buena educación, decidió llevarme a la escuela primaria, luego una escuela muy poderosa a lo largo de la carretera en el este de Uganda. Desafortunadamente, muchas veces, ella nunca tuvo la oportunidad de venir a visitarme”, indicó Mutebe.

El bloguero siguió con su relato e indicó que en 1997 conoció a Wilson Dhabangi, un hombre de 50 años que acostumbraba a usar su bicicleta para transportar pasajeros a cambio de pago. “Parecía frágil y golpeado por los golpes de la vida…. Era visiblemente débil pero espiritualmente fuerte”, agregó Mutebe.

Según reveló el bloguero, Dhabangi no sabía ni leer ni escribir y, debido a que era un hombre que inspiraba confianza, varias personas lo mandaban a hacer mandados y le pagaban, aunque a veces trabajaba gratis porque tenía una actitud solidaria.

“Un día este hombre supo que mi madre había estado fuera demasiado tiempo y decidió visitarme. No éramos parientes, pero fue y es un buen hombre. El primer domingo que me visitó se convirtió en el comienzo de muchas más visitas que se extendieron durante tres años. Era viejo, llevaba zapatillas desgastadas, no tenía zapatos y llevaba la misma camisa. Todos los niños en la escuela lo conocían como mi padre”, añadió Mutebe.

El sueño cumplido

Durante las charlas que compartieron, Mutebe recordó que Dhabangi siempre mencionaba que soñaba viajar en avión. “Me dijo que, si trabajaba duro y escuchaba a los maestros, volaría en aviones y viajaría a diferentes lugares y que, si tenía éxito, incluso las personas como él que nunca recibieron una educación tal vez tendrían la oportunidad de volar”, comentó Mutebe en Facebook.

En la actualidad Mutebe es exitoso y localizó a Dhabangi, ahora de 74 años, para recordar las viejas conversaciones.

“Durante años, siempre he sentido una deuda en mi corazón por el amor que este hombre me dio. Quería darle una sorpresa. Durante el último año, he estado ahorrando dinero para que esto suceda”, dijo Mutebe, quien contó con la ayuda de una amiga llamada Rebecca y permitieron que Dhabangi viajara en avión y cumpliera su sueño. “Cuando le di la noticia. Dhabangi lloró y mi corazón se hundió”, agregó Mutebe.

Dhabangi por su parte se emocionó con la sorpresa del niño (ahora joven) al que ayudó. “He estado en aviones durante algún tiempo, pero no me he sentido tan feliz como hoy”, dijo el hombre.