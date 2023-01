El insólito caso de un hombre que fue capturado en Miami por decapitar a una serpiente de un mordisco

El informe policial señala que los agentes, al entrar en la residencia, encontraron a Kevin Justin Mayorga tratando de retener a su pareja, por lo que, tras recibir una advertencia, trataron de reducirlo pero se opuso con violencia.

La mujer le dijo a la Policía que Mayorga había mordido la cabeza de su serpiente, una pitón real o bola, especie que puede alcanzar unas dimensiones de entre 90 centímetros y 1,5 metros de longitud.

Los agentes, según recoge el informe, vieron la serpiente y su cabeza desprendida junto a la puerta de la entrada de la casa.

Mayorga enfrenta cargos por crueldad animal con intención de matar, detención ilegal y resistencia a la autoridad.

