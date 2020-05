El tuit de Donald Trump sobre las protestas en Minneapolis señalado por Twitter de “glorificar la violencia”

Twitter señaló un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump sobre las protestas de Minneapolis por considerar que “glorifica la violencia” y aunque aseguró que el tuit viola sus reglas, la red social decidió que siga siendo visible.

El mandatario escribió que los militares iban a ser enviados a la ciudad, para contener la violencia después de dos días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, tras la muerte por asfixia de un hombre negro a manos de la policía, poco después de ser arrestado.

“Cuando comience el saqueo, comienza el tiroteo. Gracias”, escribió Trump.

“Este tuit incumplió las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés publico que dicho tuit permanezca accesible”, explicó la red social.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020